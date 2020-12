EN VIVO: siga el minuto a minuto de la visita de Atalanta a Bologna 

👥 Ecco la nostra ultima 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 dell'anno!

👊 Here's our last #StartingXI of the year!#BolognaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0VrR0ctXGJ