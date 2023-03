Este lunes se llevaron a cabo los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

32 equipos participarán de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores y otros 32 de la CONMEBOL Sudamericana. Los clubes participantes conocen a sus rivales de Fase de Grupos.

Copa Libertadores

Brahian Palacios (izq.) marcó un golazo para poner en ventaja a Nacional. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

En Libertadores, los 32 equipos (siendo 28 equipos clasificados directamente, más los 4 equipos clasificados de la Fase 3), que se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno, disputarán la Fase de Grupos.



En Copa Libertadores los equipos colombianos participantes en esta fase son Atlético Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira.



Los terceros de cada grupo jugarán un play-off con los segundos de la Copa Sudamericana. Los ganadores siguen en ese torneo, en octavos de final.



Grupo A: Flamengo (Bra), Racing (Arg), Aucas (Ecu), Ñublense (Chi)

Grupo B: Nacional (Uru), Inter (Bra), Metropolitanos (Ven), Ind Medellín (Col)

Grupo C: Palmeiras (Bra), Barcelona (Ecu), Bolívar (Bol), Cerro Porteño (Par)

Grupo D: River Plate (Arg), Fluminense (Bra), The Strongest (Bol), Sporting Cristal (Per)

Grupo E: Ind. del Valle (Ecu), Corinthians (Bra), Argentinos (Arg), Liverpool (Uru)

Grupo F: Boca Juniors (Arg), Colo Colo (Chi), Monagas (Ven), Pereira (Col)

Grupo G: Paranaense (Bra), Libertad (Par), Alianza Lima (Per), Mineiro (Bra)

Grupo H: Olimpia (Par), Atlético Nacional (Col), Melgar (Per), Patronato (Arg)

Copa Sudamericana

Hugo Rodallega celebra el segundo gol de Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

En Sudamericana, los 32 equipos (siendo 16 equipos clasificados directamente y los 16 equipos clasificados de la Primera Fase), que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la Fase de Grupos.



En Sudamericana, Santa Fe, Millonarios y Tolima conocieron sus rivales para la fase de grupos.



La fórmula es muy parecida en la Copa Sudamericana, con una buena noticia para Santa Fe, al que el título alcanzado en 2015 le sirvió para ser cabeza de serie.

Grupo A: LDU Quito, Botafogo, César Vallejo, Magallanes

Grupo B: Emelec, Guaraní, Danubio, Huracán

Grupo C: Estudiantes, Bragantino, Oriente Petrolero, Tacuary

Grupo D: Sao Paulo, Tolima, Tigre, Puerto Cabello

Grupo E: Santos, Newell's, Blooming, Audax

Grupo F: Peñarol, Defensa y Justicia, América MG, Millonarios

Grupo G: Santa Fe, Universitario (Perú), Goiás (Brasil), Gimnasia y Esgrima (Argentina)

Grupo H: San Lorenzo​, Palestino, Estudiantes Mérida, Fortaleza



