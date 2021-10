Atlético de Madrid vs. Barcelona, siga en vivo el minuto a minuto

Ronald Koeman, entrenador del Fútbol Club Barcelona en la cuerda floja por la actual racha de resultados, apuesta por los jóvenes Nico González y Pablo Páez Gaviria 'Gavi' en el centro del campo de su once inicial en el partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.



Nico y Gavi sostendrán el centro del campo azulgrana junto a Sergi Busquets y el neerlandés Frenkie De Jong; en un once en el que no figura Jordi Alba, que partirá desde el banquillo pese a haberse recuperado de su lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que Óscar Mingueza ejercerá de lateral.



Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuesta por el once previsto para el partido contra el Barcelona, con Joao Félix y Luis Suárez en la delantera, con la vuelta de Thomas Lemar, con Marcos Llorente como carrilero derecho y con Antoine Griezmann como suplente, según informó el club.



Con Efe