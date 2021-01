En riesgo la semifinal de la Copa Sudamericana por covid-19

El partido de ida de la semifinal de la Copa Suramericana entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia no se jugaría este jueves, pues el club argentino tiene problemas por culpa de la pandemia de covid-19.

El club visitante tiene tres casos positivos por coronavirus: Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado. Por esta razón, la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana de Santiago dijo que los 56 integrantes de la delegación del equipo argentino entren en cuarentena o que sean sacados del país mediante una burbuja.



Ya este partido había tenido un problema para su disputa, debido a que la Conmebol ordenó que Coquimbo Unido jugara en Santiago y no en su estadio, el Francisco Sánchez Rumoroso. La razón: Defensa y Justicia tenía un vuelo charter y este, por cuestiones de la burbuja sanitaria, no podía desplazarse a la sede del partido.



La Conmebol aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el asunto, pero el club argentino publicó un comunicado al respecto:



“Con relación al partido de hoy, y a los trascendidos sobre casos de Covid positivos en nuestra delegación, el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia desea aclarar que:



Desde el regreso a los entrenamientos, la institución ha sido una de las primeras en presentar sus protocolos de trabajo, los cuales fueron permanentemente revisados y actualizados en función de las novedades y las buenas prácticas adoptadas en delegaciones deportivas a lo largo del mundo.



De cara del viaje a Chile para disputar el encuentro ante Coquimbo Unido, al plantel se le realizaron los hisopados PCR 72hs antes, tal como rige en el reglamento de competiciones de CONMEBOL. A sabiendas de que al llegar a Chile se iba a realizar un estudio, horas previas al viaje se realizó un estudio de Antígeno, a fin de viajar con la certeza de que el plantel se encontraba sin casos positivos.



Al llegar a Chile nos notificamos del cambio de sede del encuentro, así como también el plantel fue sometido a los hisopados de rigor, a los cuales se accedió conforme lo establece el protocolo sanitario del país vecino. Una vez realizados los hisopados se nos permitió el ingreso a la ciudad de Santiago.



-De los estudios realizados nos informaron el día de la fecha que los jugadores Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado habían dado positivos de presencia de COVID-19.



-Los jugadores se encuentran aislados. Conforme a nuestro protocolo sanitario, desde el comienzo de las competiciones los jugadores de Defensa y Justicia concentran en habitaciones individuales, y realizan todas las actividades manteniendo el correspondiente distanciamiento.



Dado que el jugador Washington Camacho ya fue convaleciente de COVID-19 a fines de septiembre, se elevó un reclamo a la CONMEBOL y la autoridad sanitaria, con el fin de que se revea su situación.



Defensa y Justicia desea enfatizar que ya ha tomado, como viene haciendo desde el regreso a los entrenamientos, todas las medidas necesarias a su alcance para mitigar el efecto de estos casos positivos, destacando que los jugadores se encuentran asintomáticos”.



