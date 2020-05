Tensión entre futbolistas y directivos para reanudar la Liga Premier

El lunes el gobierno británico autorizó el regreso de las competiciones deportivas a puerta cerrada a partir de junio, a condición de que la pandemia de coronavirus sea controlada. Pero el proyecto 'Restart' de la Premier League, que debía permitir finalizar los 92 partidos que restan del curso entre junio y julio, sigue contando con varias trabas, como mostró la asamblea general del lunes. Este miércoles, habrá una reunión clave con jugadores y gerentes.

La competición deberá convencer a jugadores y entrenadores, con muchos expresando temores por una posible puesta en cuarentena antes de la reanudación. Una señal de que la incertidumbre se mantiene; los 20 clubes trataron el lunes por primera vez la posibilidad de una suspensión definitiva de la competición.



Además, la mayoría de los clubes no quiere jugar los partidos en un número reducido de estadios neutrales, idea de la Premier League para limitar los desplazamientos y aprovechar los recintos más adaptados para respetar la distancia social.



Las conversaciones continúan. El diario británico The Telegraph' informa que la Premier pretende tranquilizar a los futbolistas y dejarles claro que si las normas no se aceptan, el futuro del campeonato quedará en peligro.



En la reunión de este miércoles se tratará el tema de la conducta de los jugadores a partir de ahora para evitar contagios: "O se juega ahora o se arriesgan a que no haya fútbol el próximo año", dicen desde la Premier según el medio inglés.



Varios referentes de los clubes anunciarían que que no volverán a entrenar por temor al coronavirus.



DEPORTES Y AFP