¿En qué van otras ligas en su idea de volver a la competencia?

El regreso del fútbol profesional en Colombia aún no tiene fecha, en medio de la pandemia del covid-19. Ya el presidente de la República, Iván Duque, cerró la puerta a un posible retorno, al menos a corto plazo.

“Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus”, dijo Duque. “Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores", agregó el mandatario.



En su intervención en televisión este jueves, Duque mencionó que en varios países se está trabajando para tratar de volver a la competencia, pero por ahora, ninguna liga en el mundo tiene una fecha fija para volver. ¿En qué están los principales campeonatos del mundo?

Alemania

La Bundesliga había planteado una fecha tentativa de regreso, 9 de mayo, pero en ese país no habrá espectáculos públicos hasta octubre. Este jueves habrá una reunión para estudiar un plan de acción, pero ya sin un día fijo para volver. En él se contempla, además de la presencia de los jugadores en el campo y los suplentes así como los árbitros y el cuerpo técnico, un máximo de 300 personas en cada estadio, según publicó la revista "Der Spiegel". El documento, además, elaborado por una comisión presidida por el jefe del departamento médico de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Tim Meyer, contiene reglas vinculantes de higiene, estimación de los test que serán necesarios y propone una supervisión permanente. Ya varios clubes regresaron a entrenamientos, aunque con distanciamiento.

Italia

El martes, los clubes de la Serie A ratificaron su intención de terminar la temporada. Sin embargo, este miércoles, el gobierno italiano anunció que apenas “en los próximos días" se tomarán decisiones sobre un eventual regreso a los entrenamientos de los clubes de fútbol. "He escuchado con gran atención las diferentes posturas y en los próximos días, después de consultar con el ministro de Sanidad y con el Comité Técnico Científico, aprobaremos las disposiciones actualizadas en lo que se refiere a la posibilidad y a las modalidades de una reanudación de los entrenamientos", en suspenso desde hace un mes y medio, dijo el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, en un comunicado.

España

El tema de la reanudación del fútbol en Espala generó una disputa entre la Real Federación Española y LaLiga. Sin embargo, al parecer ya se superaron las rencillas. Mientras en ese país se esperan medidas para superar poco a poco el confinamiento, la idea inicial es que el 9 de mayo vuelvan los equipos a los entrenamientos. La competición se reanudaría el 5 o el 12 de junio, pero se estima que en lo que queda del año no habría público en los estadios. LaLiga firmó un acuerdo con una entidad privada para hacerles pruebas del covid-19 a todos los jugadores de los equipos de primera y segunda división.

Inglaterra

La Premier League no tiene fecha estimada de regreso y ni siquiera se ha contemplado oficialmente el escenario del regreso a prácticas. El viernes hubo una reunión con los 20 equipos de primera división, vía teleconferencia, sin grandes avances. Según la agencia AFP, la cancelación de la temporada podría costar hasta 1.000 millones de libras a la Premier League, con las tres cuartas partes de esa cantidad procedentes de los derechos de televisión. Los ingresos comerciales -patrocinio, camisetas, palcos VIP-, que representan decenas de millones para cada club, podrían caer en picado, mientras la recesión golpea con dureza a los grandes patrocinadores tradicionales como las aerolíneas o las casas de apuestas.

Brasil

La previsión de la Confederación Brasileña de Fútbol es que no haya competencias nacionales en todo el mes de mayo, e incluso se plantea modificar el calendario para terminar el Brasileirao en 2021. "La CBF entiende que en mayo no habrá fútbol, pero su retorno no puede pasar de junio, bajo pena de comprometer todo el calendario nacional", dijo el presidente de la Federación de Pernambuco, Evandro de Carvalho.

Argentina

En Argentina hay cuarentena obligatoria, inicialmente, hasta el 26 de abril. Los torneos de fútbol en ese país están suspendidos desde el 17 de marzo. Por ahora, el retorno de la actividad no parece cercano ni viable. "Sería aventurero e irresponsable decir cuáles medidas vamos a tomar si no sabemos qué día vamos a volver ni en qué condiciones. No olvidemos que el fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar", dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, al canal TyC Sports. "Sería un mamarracho volver y que alguien se contagie. Sería doloroso y de mi parte irresponsable si llega a pasar algo. Si se contagia un jugador, sería una locura, habría que parar el torneo por 15 días", añadió.



DEPORTES

Con agencias