Uruguay y Colombia pelean por el tercer lugar (Último tango, opinión)

Una tabla reveladora –y un análisis de siete aspectos concretos– nos dice que, pese al ponderable –e indiscutible– avance de Ecuador, Uruguay y Colombia pueden ser considerados como el tercer fútbol de Sudamérica. O, al menos, los que disputen ese sitial. Si fuera por selecciones, nadie le discute ese lugar a los Celestes, pero en clubes su gravitación baja muchísimo y eso lo equipara tanto con Colombia como con Ecuador. Hablamos de los últimos 21 años.

Sumadas las participaciones de los clubes de los diez países del continente, Colombia aventaja por escaso margen –pero aventaja– a Ecuador. Aurelio Dávila, periodista y estadígrafo ecuatoriano, volcó en una tabla todos los partidos jugados por los equipos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana y el resultado fue el siguiente: 1. Brasil, 2. Argentina, 3. Colombia, 4. Ecuador, 5. Paraguay, 6. Uruguay, 7. Chile, 8. Bolivia, 9. Perú y 10. Venezuela.





El ordenamiento es por porcentaje de eficacia y el cómputo se realizó desde 2002, cuando se inició la Copa Sudamericana, hasta 2022 inclusive, o sea 21 ediciones de cada competencia. “Los he encolumnado por porcentuales porque no todos los países tienen los mismos cupos de equipos”, comenta Aurelio. Efectivamente, Brasil y Argentina reciben más plazas.



Sin embargo, los ocho restantes sí están equiparados, pues clasifican 4 conjuntos para cada torneo. En ese caso es perfectamente comparable y allí cambian las posiciones: 1. Brasil, 2. Argentina, 3. Colombia, 4. Paraguay, 5. Ecuador, 6. Chile, 7. Uruguay, 8. Bolivia, 9. Perú y 10. Venezuela. En ambas situaciones, Colombia mantiene la tercera silla.

La caída de Colombia ha sido en los últimos seis años

Si bien en los últimos años los equipos colombianos no concretaron buenas campañas internacionales (a excepción de Atlético Nacional, campeón de Libertadores en 2016 e Independiente Santa Fe, en 2015), no han perdido el tercer puesto, por detrás de los dos grandes.

Nacional logró en 2016 su segunda Copa Libertadores Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ecuador le lleva una pequeña ventaja: ha conquistado en ese lapso cuatro títulos de campeón: dos de Liga de Quito (Libertadores y Sudamericana) y dos de Independiente del Valle (ambas Sudamericanas), contra tres de los colombianos, pero estos sumaron dos Libertadores, que tiene mayor importancia: una de Once Caldas y otra de Atlético Nacional. El restante fue el logro de Santa Fe en Sudamericana, en la que Junior y Nacional fueron subcampeones. En el caso de los de Medellín, por partida triple. O sea, siete veces fue finalista el fútbol colombiano en los torneos de clubes, no poco. Aflojó en los últimos seis años.



Argentina y Brasil igualan el podio de conquistas con 15 coronaciones cada uno. Argentina, a través de ocho clubes, Brasil, de 10. Esto habla del poderío de ambos. Incluso tienen, en conjunto, 27 subtítulos, una supremacía impresionante. Lo de Argentina tiene aún mayor mérito debido a las dificultades económicas en que se mueven sus equipos.

Independiente del Valle celebra en e Maracaná. Foto: EFE



Un dato notable es que los uruguayos Peñarol y Nacional, otrora fieros rivales que solían llegar a la cima (lograron ocho Libertadores entre los dos), llevan 36 y 35 años sin coronar. Y nunca ganaron la Sudamericana desde que fue creada en 2002. Los demás equipos charrúas ni siquiera resisten este análisis, están muy lejos de cualquier posibilidad de título.







Los representantes brasileños disputaron 1.975 partidos; los argentinos, 1.683; los colombianos, 890 y, cuartos, los paraguayos, con 811. El que juega más es porque llegó más lejos. Pero el fútbol de clubes no dice todo. ¿Cómo les fue en materia de selecciones? Ahí saca pecho Uruguay. El pequeño país de 3,4 millones de habitantes genera muchos futbolistas y siempre logra armar una selección competitiva.

Uruguay saca ventaja en selecciones

En el mismo período analizado en materia de clubes (2002-2022), Uruguay clasificó a 5 mundiales sobre 6. Ecuador, a 4; Paraguay, a 3; Chile y Colombia, a 2 y Perú, a 1. Contamos a los seis que se consideran rivales directos entre sí. Brasil y Argentina clasificaron a todos, en tanto Bolivia y Venezuela no estuvieron ni cerca en esa carrera.



En materia de eliminatorias, lógicamente se disputaron la misma cantidad que mundiales: seis. Allí prevalece Uruguay, con 160 puntos logrados; seguido por Colombia, con 154; Ecuador, 153; Paraguay, 143; Chile, 140 y Perú, 112. Lo extraño es que, haciendo un punto menos, Ecuador fue a dos mundiales más que Colombia. ¿Una posible explicación? Los goles. En ese rubro tan decisivo, Colombia tiene un serio déficit: primero está Uruguay, con 149, luego Ecuador, con 141; Chile, con 139; Colombia, con 126; Paraguay, con 124, y Perú, con 108.

La falta de gol castigó a la Selección Colombia. En la foto, James Rodríguez. Foto: Foto: Cristian Álvarez

Cada gol puede ser decisivo en la eliminatoria. Colombia se ha perdido de ir a un Mundial por un gol en 2002. El apartado de los goles es realmente inquietante para Colombia. A saber: en las eliminatorias fue sexto (2002), tercero (2006), noveno (2010), segundo (2014) y sexto (2018 y 2022). Sin gol no hay paraíso.



También está la Copa América. Hubo siete ediciones en el lapso analizado. Pese a no ser campeón en ese interín, Colombia comparte el puesto en puntos con Uruguay (una conquista, en 2011), ambos suman 54. Luego están Perú, con 53; Chile (bicampeón), con 51; Paraguay mucho más atrás, con 35, y Ecuador, con bajísimos 13 puntos. La Copa América es el karma histórico de Ecuador. Nunca la ganó.

Chile ganó dos Copas América seguidas. Foto: Kiko Husaca / EFE

Un quinto ítem comparativo es el ranquin mundial de la Fifa. Colombia ha figurado varias veces –entre 2013 y 2016– en el tercer puesto, muy alto. Ni siquiera Uruguay llegó a tanto; su mejor ubicación fue cuarto. Lo mismo Chile, cuarto en 2017. Paraguay fue octavo en 2001, su mayor logro. Perú trepó hasta un histórico décimo sitio en 2017, en tiempos de Gareca. Ecuador, en cambio, alcanzó el decimotercer puesto en su mejor producción (2012 y 2015).



Como sexto ítem, aunque tal vez el más importante de todos, está la producción de jugadores con proyección internacional. Aquí, sin duda, Uruguay encabeza el lote de los seis analizados. Un pequeño país, demográficamente hablando, que exporta centenares de profesionales. Entre los más notables, Luis Suárez, Édinson Cavani, Diego Forlan, Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo, Josema Giménez, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur y decenas más en las diferentes ligas europeas. Le sigue Colombia, que ha tenido en el máximo nivel a Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Mario Yepes, Iván Ramiro Córdoba y un largo etcétera. Luego se ubicarían Chile con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo a la cabeza. Siguen Ecuador, Paraguay y Perú, este último de pobre generación de talentos.



Habría un último medidor: la historia. Ahí Uruguay les saca varias vueltas de ventaja a sus cinco competidores directos, por cantidad de títulos, protagonismo y hazañas. Sumando todos los ítems, no hay duda de que Uruguay y Colombia se disputan la tercera colocación en la grilla, aunque distanciados de Brasil y Argentina.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

