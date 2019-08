En Nápoles se ilusionan con James al no jugar con Real Madrid

Cuando todo parecía que James Rodríguez se podría quedar esta temporada en el Real Madrid, tras su convocatoria para el partido contra Celta de Viga, el que no haya jugado ni un solo minuto reabre la posibilidad de que pueda llegar al Nápoles.

Un medio italiano asegura que esas dudas que tiene Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, por alinear al colombiano, tiene atento al Nápoles antes del cierre del mercado de fichajes.



"Es necesario, de hecho indispensable, comprender: 90 minutos en el banquillo, con Real Madrid venciendo al Celta Vigo, lo hace pensar a James en lo que será de sí mismo. La situación es igual, con un destino aún desconocido, está bajo contrato pero hay señales de peligro por todos lados. Zidane aun puede traer a un jugador estelar", afirma el diario 'Corriere dello Sport'.

Sin embargo, en la publicación se afirma que aún no hay nada claro con el futuro de James Rodríguez.



"No hay nada definitivo. James Rodríguez quiere al menos tener la percepción de no ser un intruso y no tener que aceptar una situación incierta: es el Real Madrid el que tendrá que responderle a él y a Jorge Mendes, antes de que esta feria de sueños termine en pesadilla. Nápoles está allí, incluso cultivando una idea muy loca, si el mercado lo permitiera: juntar a James e Icardi y permitirles hacer travesuras", añadió la publicación.



