En Mónaco niegan el interés del Milán sobre Falcao

El vicepresidente del Mónaco Vadim Vasilyev afirmó en una entrevista al diario francés L'Equipe, que el delantero Radamel Falcao García nunca fue interés del Milán de Italia, el dirigente además agregó que desde la Liga China si se interesaron por los servicios del artillero colombiano.

Vadim Vasilyev afirmó sobre un posible contacto por el delantero, “Lo que se escribió sobre Falcao este verano fue un 90% de fantasía. El Milán nunca me contactó y leí muchas cosas al respecto. Lo de China era cierto, pero dada la evolución del fútbol allá, ya no lo creo”.



El dirigente explicó porque la Liga en China ya no es una opción, “El mercado está caído, introdujeron un impuesto de lujo sobre las transferencias que hace que la idea de poner tanto dinero en un jugador así sea improbable”.



Finalmente el dirigente elogió a Falcao, “Queremos mantenerlo, es el pilar de nuestro proyecto. Me gustaría que vaya hasta el final de su contrato, creo que todavía tiene dos temporadas completas aquí".



En la preparación para el Mundial de Rusia surgió el rumor que Milan estaba interesado en Falcao, dado que la Selección Colombia hizo su de la ciudad italiana su concentración previa a la cita orbital.







