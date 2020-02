Venezuela, el primer rival de Colombia, en medio de incertidumbres

Si el ambiente político en Venezuela vive convulsionado desde hace mucho tiempo, el del fútbol y particularmente el de su Selección no es muy diferente. A poco más de un mes de enfrentar a Colombia en la primera fecha de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, el panorama es de mucha incertidumbre.

Venezuela, la única afiliada a Conmebol que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, venía haciendo un trabajo interesante en divisiones menores, que poco a poco venía dando frutos en mayores.

Tuvo un punto alto: el subcampeonato mundial juvenil en 2017, con Rafael Dudamel en el banco y con jugadores que ya están en el equipo grande, como Wuilker Faríñez, Joel Graterol, Yangel Herrera, Sergio Córdova o Yéferson Soteldo.



Pero los problemas políticos terminaron golpeando a la Selección. En marzo del año pasado, el día que Venezuela le ganó 3-1 a Argentina en un amistoso en Madrid, Dudamel amenazó con irse luego de que un embajador del presidente interino, Juan Guaidó, llegara a visitarlos. Finalmente se quedó hasta la Copa América.



El tema dejó secuelas. Dudamel abandonó el cargo en enero de este año, con una relación cada vez más deteriorada con los dirigentes. “Dejo el cargo (...) para que a un nuevo entrenador se le puedan ofrecer las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían”, dijo. Días después aceptó la oferta del Atlético Mineiro, de Brasil.



“Con Dudamel había una ventaja, había cuatro años de trabajo, pero se veía venir, la relación con los directivos no era buena”, explica el periodista Edgardo Broner, nacido en Argentina pero que sigue a la Selección de Venezuela desde hace más de 40 años.



Los dirigentes se demoraron en conseguir reemplazo. Sonaron nombres como los de Jorge Sampaoli, José Pékerman y Jorge Luis Pinto. Pero, finalmente, llegó un desconocido para el medio. José Peseiro, portugués, de 59 años, quien fue asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid. Trabajó en Porto, Sporting de Lisboa y Sporting Braga, entre otros clubes de su país, y dirigió a la Selección de Arabia Saudí entre 2009 y 2011, pero no logró clasificar al Mundial.

“Todo lo que le pasa a la Selección Absoluta es consecuencia del desorden organizacional que rodeó la renuncia sorpresiva del Dudamel y la decisión de elegir un seleccionador europeo para esta eliminatoria suramericana complicada y peculiar a nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, todo es impredecible”, explicó Ríchard Páez, extécnico de la selección venezolana y hoy entrenador del Mineros de Guayana.



Peseiro no tendrá ningún partido amistoso antes de la eliminatoria, así que su primer encuentro con todos los jugadores será días antes de enfrentar a Colombia. “Hay una sensación de que, por el corto tiempo, no haya posibilidad de amoldarse a la idea del nuevo DT de cara a las dos primeras jornadas de eliminatorias, y que se vaya a tomar la Copa América como un experimento”, declaró Humberto Perozo, periodista del diario Meridiano.



“Con Dudamel al menos se confirmaba en que se mantendría una idea, mejorada en la recta final de 2019, de cara a las eliminatorias. Ahora con Peseiro hay varias incógnitas, aunque por sus declaraciones se observa que no hará cambios de peso”, agregó.

“Todo es complicado, incluso si intenta introducir su modelo de juego a un equipo que no conoce, puede ser contraproducente si no lo puede trabajar. Lo que le toca es tratar de colocar los últimos equipos con que jugó Venezuela y empezar a ligar que todo salga bien. Dependerá de la personalidad de los jugadores y su espíritu para mostrar el carácter del jugador vinotinto”, agregó Páez.



La base está



Peseiro se fue de gira para hablar con la base del equipo que juega en Europa, con el fin de conocerlos y también de que lo conozcan. Venezuela tiene una buena base en el exterior.



“De la mitad de la cancha para adelante tiene muchos jugadores para marcar diferencia. Rómulo Otero, que es muy poco usado por Dudamel en Atlético Mineiro, es clave para las pelotas paradas. Soteldo se pone la camiseta de Pelé en el Santos.

Savarino es otro ‘10’. Pero Dudamel jugaba con dos extremos y un delantero, pero esos jugadores están disponibles. Están Darwin Machís, Salomón Rondón, que es el goleador histórico de la Selección”, explica Broner.



“En el arco tiene a Faríñez, el arquero con más condiciones que ha tenido Venezuela y si sigue así podrá ser el mejor de la historia del país. Jhon Chancellor y Roberto Rosales también ayudan, pero en la defensa no hay tanto. Hay una buena base, ojalá

no se pierda con tanta improvisación”, agregó.



Peseiro tiene un problema adicional por resolver. Josef Martínez, el artillero que juega en el Atlanta, de la MLS, renunció a la Selección tras la Copa América y las heridas quedaron abiertas.

Acción de juego del partido entre Colombia y Venezuela. Foto: Miguel Bautista



“Hay un choque entre Martínez y los capitanes, Tomás Rincón y Salomón Rondón. Martínez renunció a la selección mientras estuviera Dudamel, y atacó a los capitanes porque estos se plegaron al DT, pensando en la unidad de la selección. Ahora Josef volvería, tuvo un contacto telefónico con Peseiro, pero los capitanes no lo querrían sin antes hablar cara a cara”, señaló Perozo. “Preocupa un vestuario dividido antes de la eliminatoria”, concluyó.

