Lesión de James no sería grave, pero habría pedido no ser convocado

James Rodriguez podría volver antes de lo pensada a la competencia con el Real Madrid, ya que su lesión no sería de gravedad, según informan en España

El periodista Edu Aguirre, del programa ‘El Chiringuito’, aseguró este martes: “James no tiene rotura, ni microrrotura, tiene un edema. Lo que significa que no va a estar durante un mes de baja, solo de ocho a diez días. La próxima semana va a estar en los entrenamientos".



El periodista agrega que James habló con el técnico Carlos Queiroz para no ser convocado a la Selección Colombia para los amistosos de septiembre, ya que su objetivo en este momento es estar en Madrid al ciento por ciento y demostrarle al técnico Zidane su compromiso.

🚨¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! "@jamesdrodriguez NO TIENE ROTURA y se quedará ENTRENANDO en MADRID la semana que viene". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/IViO3okeSi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2019

Por ahora James continúa con su recuperación, tras sufrir la molestia el pasado fin de semana, cuando tuvo su reaparición con el Real Madrid.



