En España no se explican cómo el Real Madrid no quiere a James

Tras la clasificación anticipada de Colombia a la siguiente fase de la Copa América, en buena parte liderado por el volante James Rodríguez, en España, buena parte de la prensa especializada no se explica cómo un jugador del talento del colombiano ni siquiera es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane.

El exjugador del Bayern Múnich, que es pretendido por el Nápoles de Italia, realiza una destacada actuación en la Copa América, a pesar de no haber anotado goles en el torneo. Eso sí, ha ratificado su condición de gran pasador, un jugador que asiste con balones de lujo a sus atacantes, como lo ratificó en el pase gol a Duván Zapata apara el triunfo de Colombia 1-0 a Catar.

Sin embargo, el Real Madrid y el entrenador francés no lo quieren para la temporada 2019-2020, una decisión que no ha caído bien en un sector especializado de la prensa madrileña.

“Pueden ser más rápidos, más fuertes físicamente o más intensos, pero en calidad le ganan muy pocos. Es inexplicable que el Madrid no se plantee tener a un futbolista así en su plantilla”, asegura Carlos González en su editorial en el diario Marca de España.

James Rodríguez, en su paso por el Real Madrid. Foto: EFE

“El año pasado el Real Madrid no tuvo a nadie que fuera capaz de marcar la diferencia en la zona media del campo con grandes asistencias como la de James a Zapata. Ni Isco, ni Asensio han podido realizar ese trabajo que sí está al alcance del colombiano. Además, en el Madrid podría jugar por las bandas o como interior, es un jugador polifuncional ¿Cómo no va tener sitio en la plantilla?”, puntualizó el periodista y comentarista.



En apartes de la nota, González también sostiene que James “es una amenaza con sus disparos desde fuera del área y también con sus remates cuando llega desde atrás. En estos dos primeros partidos de la Copa América lo ha vuelto a demostrar. Siempre lleva peligro. Algo que el Real Madrid también ha echado de menos en la última temporada”.



Y concluye su explicación con otra consideración importante, su precio: El propio Real Madrid ha devaluado ya a James filtrando que su intención es venderlo. El Nápoles está al acecho y lo quiere, pero con una cesión con opción de compra, y llegando como mucho a una cantidad entre 40 y 50 millones. Tal y como está el fútbol parece increíble que el Real Madrid pueda vender a James por esas cantidades. El propio Real Madrid ha pagado 60 millones por Jovic, el Barcelona 80 por De Jong y el Atlético va a pagar 120 por Joao Félix, que ni siquiera ha debutado en la Champions, y ya está confirmado que 40 por Marcos Llorente. Por todo ello no se entiende que Zidane le diera al menos la oportunidad de hacer la pretemporada con el equipo antes de prescindir de él”.

NO QUIERA a este jugador en el Real Madrid... 🤦🏻‍♂️😡pic.twitter.com/qlpBDXrnkn — Edu Aguirre (@EduAguirre7) June 20, 2019

Edu Aguirre, otro de los reconocidos comentaristas del programa ‘El Chiringuito’, cuestionó la decisión de Zidane sobre el futuro del mediocampista colombiano: “Es increíble que Zidane NO QUIERA a este jugador en el Real Madrid”, manifestó el comunicador en su cuenta de Twitter.



