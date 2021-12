Radamel Falcao García está de vuelta con el Rayo Vallecano, que el domingo visitará al Villarreal en una jornada más de la Liga española. El delantero colombiano ha tenido un gran promedio ofensivo con su nuevo club, con cinco goles marcados en apenas 349 minutos en la cancha.

Falcao está contento con su nuevo reto, a los 35 años, y espera mantener al equipo en zona de clasificación a torneos europeos.



Las metas de Falcao con el Rayo Vallecano

"Es un desafío muy lindo ser parte de un club como este, de un barrio obrero apasionado por su equipo, con los valores definidos... Pertenecer al Rayo me llena de orgullo y motivación para ayudar a que siga creciendo tanto en lo deportivo como institución", dijo Falcao, en charla con la revista El Club del Deportista.



Pero además del reto colectivo, Falcao se planteó una meta personal, que no pudo lograr en su brillante paso por el Atlético de Madrid. "Me encantaría ser el pichichi de LaLiga. Nunca lo he logrado y sería un sueño cumplido", declaró.



Falcao, que en Europa ha jugado en Portugal, España, Francia, Inglaterra y Turquía, habló de las diferencias de jugar en cada una de ellas.



"Cada liga es especial y tiene su manera de jugar. La que mejor se adapta a mi estilo es la española o la portuguesa. Son muy técnicas y entienden el fútbol a través del balón. En estas disfruté más jugando", señaló.

El 'Tigre' explicó cómo lo convencieron para llegar

Falcao habló de cómo Mario Suárez, excompañero suyo en el Atlético, lo convenció para llegar al Rayo Vallecano. "Me explicó el contexto y me animó a venir. Además, este barrio acoge a personas de diferentes nacionalidades. Me siento como en casa porque hay muchos colombianos", explicó.



Al 'Tigre' también le preguntaron por sus planes para cuando se retire. “Me gustaría seguir ayudando a la gente joven, no sé de qué manera, pero sí me gustaría seguir vinculado al fútbol”.



