Amargo debut: Racing le ganó a Gimnasia en el estreno de Maradona

Diego Maradona debutó el domingo como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata con una derrota 2-1 como local contra el vigente campeón Racing Club de Avellaneda, en el marco de la sexta fecha de la Superliga argentina de fútbol.

El campeón del mundo con la selección argentina en 1986 asumió una semana atrás al frente de Gimnasia, un equipo que lucha por no descender de categoría en el fútbol argentino y que acumula cinco derrotas y un empate en la competencia.



El Lobo, como le dicen al club fundado en 1887 y que obtuvo su único título profesional en 1993, mejoró conducido por Maradona con respecto a encuentros anteriores y contó con varias ocasiones para abrir el marcador, aunque un error de su arquero Alexis Martín Arias a los 36 minutos le permitió a Racing ponerse en ventaja a través de Diego González.



"No es justo, no es justo", dijo Maradona a los hinchas ubicados en la tribuna a su espalda, detrás del banco de suplentes local.



En el segundo tiempo, Gimnasia alcanzó a los 52 minutos el empate por intermedio de un remate de cabeza de Matías García, provocando la celebración del entrenador con todo su cuerpo técnico.



Dos minutos después, sin embargo, Racing aprovechó una distracción de la defensa local tras un rebote dentro del área y desniveló nuevamente el marcador por intermedio de Matías Zaracho.



El equipo de Maradona, quien reclamó cada fallo arbitral con intensidad, buscó la igualdad hasta el final con centros al área rival y remates de larga distancia, sin lograr superar al arquero Gabriel Arias.



"Lo vi bien al equipo, los muchachos estuvieron bárbaro, pero hay que seguir trabajando. Esto no termina acá", dijo el técnico de 58 años tras la caída en su debut.



Con la derrota, Gimnasia se mantiene con un punto en el último puesto del campeonato argentino y en el antepenúltimo lugar de la tabla de promedios del descenso, entre los tres equipos que perderán la categoría al finalizar la temporada 2019/20.



