Barcelona baja los brazos en la lucha por el título en España

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, asumió este miércoles su "parte" de responsabilidad por el segundo puesto del equipo en LaLiga, pero afirmó que no considera haber hecho las cosas "tan mal" por haber empatado tres partidos desde el regreso a la competición postconfinamiento.

"Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría mas mérito al rival por haberlo ganado todo, que eso sí es más difícil", comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante Osasuna en el Camp Nou.



Le puede interesar: (Jorge Luis Pinto le pide a James 'humildad')



El técnico azulgrana, que criticó que siempre a la hora de valorar una temporada se acostumbra a "culpabilizar" y señalar a la figura del entrenador, explicó que se ve al frente del club la próxima temporada.



A pesar de que la última palabra la tiene el presidente, Setién recordó que, a veces, aunque las previsiones que uno tiene al inicio de la temporada no se cumplan, se ha de valorar también "el trabajo que se ha hecho detrás y no solo los resultados".



El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez da la Liga por perdida y asume que, si el equipo no va a reeditar el título, es exclusivamente porque no ha rendido a buen nivel tras la reanudación de la competición.



"La Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Dependíamos de nosotros; no hay que buscar ninguna excusa", declaró en una entrevista publicada este miércoles por 'Mundo Deportivo'.



El punta charrúa no quiso escudarse en un supuesto trato de favor arbitral al Real Madrid: "Con el VAR no solo salimos perjudicados nosotros, pero no hay que buscar excusas y sí afrontar la realidad".



Y esa realidad no es otra que el equipo, que regresaba líder a la competición con dos puntos de ventaja sobre el eterno rival, ha sumado tres empates en esta 'nueva normalidad' que seguramente le costarán el campeonato.



"Tras el traspiés de la Liga queremos darle una alegría a la afición con la 'Champions'; si queremos podemos", manifestó Suárez, que subrayó que "la dinámica que el equipo mostró ante el Villarreal" es "el camino adecuado" para pelear por la Liga de Campeones.