¿Reinaldo Rueda, en la cuerda floja?

El técnico de Chile, el colombiano, Reinaldo Rueda, es centro de las críticas de la prensa chilena, tras el empate 2-2 con Colombia, en la segunda fecha de la eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Varios apartes de los comentarios advierten que Rueda no supo defender la ventaja del 2-1 y que optó por meterse atrás muy pronto.



Uno de los periodistas que se fue contra el DT fue Manuel de Tezanos, quien trabaja en la TV chilena.



"Hay una cosa de fondo y es la filosofía con la que encara los partidos, renunciando a atacar en los últimos minutos viendo el resultado”, dijo.



La Tercera, en sus notas, se refirió a que el empate en el final del partido fue "una daga postrera", mientras que ADN advirtió que fue "ora noche de lamentos".



La pérdida de visitante con Uruguay y el 2-2 con Colombia hacen pensar en que el puesto de Rueda como DT estaría en peligro, pero ningún medio de Chile se ha enfocado en el tema.



Y más cuando desde hace mucho tiempo se habla de ese tema. Se dijo, en principio y cuando José Pékerman se fue de Colombia, que era uno de los candidatos, pero so nunca se dio.



Luego, la renuncia del presidente de la Asociación Chilena de Fútbol, Sebastián Moreno, quien era de la entraña de Ruda lo puso a tambalear, pero tampoco sucedió nada.



El nuevo presidente, Pablo Miad, apoya la gestión del estratega colombiano y luego de lo dos primeros partidos de esta eliminatoria no se ha dicho nada sobre la salida de Rueda.



