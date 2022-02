El futbolista Emiliano Sala sufrió "envenenamiento grave por monóxido de carbono" que le dejó "inconsciente" antes de que el avión que le llevaba a Cardiff se estrellara en el Canal de la Mancha.



Así lo explicó el doctor Basil Purdue en el juicio que se está celebrando en la corte de Bournemouth para esclarecer todos los hechos que ocurrieron en enero de 2019 y que condujeron a la muerte de Sala y del piloto David Ibbotson.



La semana pasada, Purdue argumentó que la causa de la muerte de Sala fueron las "múltiples" heridas en la cabeza y en el torso tras el accidente de avión. Ahora, ha añadido que antes de su muerte el argentino se envenenó con monóxido de carbono, lo que implicó que estuviera "profundamente inconsciente" antes del impacto en el agua.

Las dificultades para conseguir las pruebas



Según explicó el doctor, los niveles de monóxido de carbono de las dos muestras analizadas de Sala, una de sangre de la vena iliofemoral y otra de adn del pecho, mostraron un porcentaje del 58 por ciento, lo cual describió como "envenenamiento grave" y apuntó que la fuente de estas emisiones fue el avión.



Purdue también subrayó lo complicado que fue la obtención de la sangre y el adn porque el cuerpo de Sala estaba "en descomposición" cuando pudo conseguir las muestras.



Debido a esto, Purdue solo pudo conseguir una muestra de la vena iliofemoral, para el análisis de sangre, y otra de la cavidad pectoral, para el análisis de adn. Esta última estaba tan contaminada que no era "fiable" para el análisis de sangre. El juicio sobre la muerte de Sala se estima que durará alrededor de un mes.



DEPORTES

Con Efe