Nuevas revelaciones sobre el accidente en que murió Emiliano Sala

El futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto, fallecidos en enero en el accidente de su avión, se expusieron probablemente a niveles "potencialmente mortales" de monóxido de carbono, anunciaron este miércoles los investigadores británicos.

"Análisis toxicológicos descubrieron que el pasajero presentaba un nivel de saturación elevada en COHb (producto que combina monóxido de carbono y hemoglobina)", declaró la oficina de investigación británica de accidentes aéreos (AAIB) en un informe especial.



Según los test, Sala presentaba una tasa de saturación en carboxihemoglobina (COHb) del 58 por ciento. "Un nivel de COHb de 50 por ciento o más en un individuo con buena salud es generalmente considerada como potencialmente fatal", precisó la AAIB.



"Se considera como probable que el piloto se expusiera también al monóxido de carbono", añade el comunicado.



El argentino y su piloto, David Ibbotson, se estrellaron el 21 de enero cuando el atacante del Nantes volaba para unirse al Cardiff, que acababa de ficharle.



El cuerpo del futbolista de 28 años fue encontrado en los restos del aparato, más de dos semanas después del accidente, a 67 metros de profundidad. El cuerpo del piloto no fue encontrado.



Según la AAIB, la intoxicación con monóxido de carbono constituye un riesgo particular por el tipo de avión en el que viajaban. "Los aviones con motores de pistón producen fuertes concentraciones de monóxido de carbono que son enviadas fuera del aparato por el sistema de escape", declararon los investigadores.



"Una mala impermeabilidad de la cabina o fugas en los sistemas de calefacción y de ventilación por los gases de escape pueden permitir al monóxido de carbono entrar en la cabina", añadió el informe.



La exposición al gas puede poner en peligro el cerebro y el sistema nervioso. También son posibles la inconsciencia y crisis cardíacas con tasas de COHb superiores al 50%.



"Está claro de acuerdo a los síntomas que la exposición al CO puede reducir o inhibir la capacidad de un piloto de manejar un avión en función del nivel de exposición", explicó la AAIB.



AFP