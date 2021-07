Emiliano Martínez habló sobre los penales contra Colombia y Yerry Mina

La Copa América quedó atrás pero sin duda uno de los momentos que más resonaron fue la tanda de penaltis entre Colombia y Argentina, por un cupo a la final.



Allí, Emiliano Martínez, 'Dibu', fue el protagonista porque además de tapar los cobros de los jugadores colombianos, el hecho de que el estadio estuviera vacío ayudó para que se escucharan sus conversaciones con los adversarios.



Esto dijo el arquero argentino al Diario Olé sobre ese partido.



La táctica. No es algo que busco, poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar de cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago.



¿Falta de respeto? Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota.



La disculpa. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte.



Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo "disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido". Él me contestó todo muy profesional.



