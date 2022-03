El arquero argentino Emiliano Martínez confesó que lloró y que tuvo que llamar a su psicóloga par que le ayudara, luego de la tanda de penaltis en la Copa América en el partido contra Colombia.

Martínez, en ese juego, intimidó antes de los cobros a varios de los jugadores colombianos, entre ellos, Yerry Mina, en una definición en la que el golero salió figura y clasificó a su selección.

Lágrimas del portero



“En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. Luego de lo de Colombia, solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me preguntaban que porqué lloraba si estamos en la final”, dijo.



Martínez les habló, además, a Dávinson Sánchez y a Edwin Cardona, pero confesó que lo explotaron con mensajes en las redes sociales y eso le causó un mal momento.



“Me explotaron las redes sociales después eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme, porque pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día”, comentó el golero.



En una entrevista con Ben Foster, Martínez señaló que no quería hacer nada, luego de ese hecho que lo convirtió en referente de su selección.



Deportes