Émerson Rodríguez: 'Me gustaría verme al lado de James, de Falcao'

Con apenas 19 partidos profesionales en la Liga, Émerson Rivaldo Rodríguez aparece en su primera convocatoria en la Selección Colombia de Mayores, llamado por Reinaldo Rueda. El extremo, una de las revelaciones de Millonarios, habló de su primer microciclo.

La experiencia de la convocatoria. "Sabemos que todo es un proceso y vamos por ese buen camino. Me gustaría jugar al lado de James, que es un excelente jugador, y con muchos, con Falcao, con Cuadrado, es mi meta. Sí me veo porque para eso trabajo, confiando en Dios seguir por este buen camino".



(Le puede interesar: Dimayor lanza el 'fair play' financiero: ¿en qué consiste?)



Lo que les ha dicho Rueda. "Es una experiencia muy bonita y creo que va a ser de mucho aprendizaje. Su experiencia nos va a portar mucho para llevarla también a los clubes. Con la ayuda de Dios creo que así va a ser".



¿Se esperaba la convocatoria? "Contento, feliz, agradecido con Dios, y con el club porque sin ellos no hubiera estado acá, por las cosas tan buenas y con mis compañeros, uno no hace nada solo. Muy feliz, todos en el equipo, son mi familia, nunca me lo esperé, gracias a Dios estoy aquí".



(Además: Yulián Anchico: su estado de salud tras sufrir un golpe en la cabeza)



Los consejos de los experimentados de Millonarios. "Fredy (Guarín) nos contó la experiencia que había tenido, vestir los colores e la tricolor, y nos dio mucho animo, que confiara en Dios y que si seguía así lo iba a lograr. Y de parte de Mackalister (Silva), que siguiera con ese espíritu amateur. En el grupo estaban todos felices".



¿Se ve jugando contra Brasil si hay bajar por covid? "La verdad, para eso trabajo y es un proceso. Yo sí me veo, es lo que yo anhelo, lo que yo quiero, estoy aquí porque el técnico me vio algo bueno. Si estoy aquí es por algo y aprovechar esta oportunidad, estoy supercontento y esperemos que así sea, si se da la oportinidad de jugar contra Brasil hacerlo de la mejor manera".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Diego Maradona: ¿quién es quién en la imputación de homicidio culposo?



- Kobe Bryant: nuevos hallazgos y un señalado por el trágico accidente



- ¿James podría estar contra Tottenham? Ancelotti responde