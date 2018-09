'James siempre encuentra una solución y se ofrece al juego': Kovac

James Rodríguez en sus últimos tres partidos con el Bayern Múnich ha anotado dos goles y ha puesto una asistencia. El tiempo para acoplarse a su equipo, tras perderse la pretemporada por lesiones musculares, quedó atrás y ahora solo despliega su magia por la cancha.

Y así lo ve el entrenador del equipo bávaro, Niko Kovac, quien, este lunes, habló de su jugador y no escatimó en elogios: "Lo está haciendo muy bien, se ofrece al juego y siempre encuentra una solución. Se pone a disposición del equipo. Tiene un estatus muy alto, no sólo aquí en Múnich, sino en todo el mundo".



Kovac también se mostró complacido por no tener en este momento ningún jugador con lesiones, salvo lo de Corentin Tolisso, quien se perderá varios meses por una rotura de ligamento cruzado; y, a pesar del buen comienzo dice que no hay que confiarse.

