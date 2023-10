Ella sería la mujer con la que David Beckham le fue infiel a su esposa Victoria

Harry Maguire, central del Manchester United y de la selección inglesa, desveló que David Beckham le llamó para animarle después de que el defensa fuera vilipendiado en el partido amistoso entre Escocia e Inglaterra hace un mes.

Maguire, que jugó los últimos minutos de ese partido y se marcó un gol en propia meta, fue recibido entre sarcásticos 'olés' del público cada vez que tocaba el balón.

"Hablé con David hace como tres semanas, después del partido. Se puso en contacto conmigo, lo que fue un buen gesto y se lo agradezco", añadió el central.



"Significó mucho para mí. A lo largo de mi carrera siempre he hablado de

Beckham como alguien en el que me he fijado y al que he admirado desde que era un niño pequeño. Ese gesto lo aprecio mucho y me llegó".

Un gran problema

Netflix estrenó mini serie del británico y cuentan que en la primera etapa que vivió en el Real Madrid tuvo varios inconvenientes con su esposa, Victoria, en el que el matrimonio tambaleó.



Los tabloides ingleses se ocuparon de su vida privada. En 2004, The Sun hizo eco de una foto de Victoria llorando, supuestamente, por una infidelidad del futbolista.



“Becks tuvo sexo en secreto”, era lo que se leía por esos días en los periódicos, pero nadie lo pudo confirmar.



“Tenían problemas matrimoniales. Era la historia más grande del mundo en ese momento. Los tabloides británicos se apoderaron de ella con júbilo”, dijo

el biógrafo John Carlin.



“Algunas de las historias eran horribles. Esas fueron difíciles de procesar. Era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo esa presión en nuestro matrimonio”, expresó el jugador.



Se advierte que el futbolista tuvo una relación extramatrimonial con la española Rebecca Loos.



“Rebecca y David empezaron a tener una relación muy estrecha y hubo muchas filtraciones de miembros de seguridad”, dijo el diario AS:

