Ella es Selene Figueroa, exreina de belleza que se convirtió en árbitro profesional

Selene Figueroa arrasa en redes. Es árbitra profesional y hace parte de la Federación Mexicana de Futbol, y su meta es dar el salto para dirigir en la Liga MX.

Figueroa advierte que el fútbol es su pasión, que lo supo desde niña y hasta lo practicó, pero tiempo después decisión por impartir justicia.



Nació en Durango, México, y fue reina de belleza de Canatlán en el 2023, por lo que ha llamado la atención y tiene miles de seguidores en sus redes.

El mensaje



“Gracias por permitirme ser parte de la historia”, dijo una vez fue coronada.



Hizo parte del equipo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el que logró una presea de bronce.



“En el Torneo Apertura 2023 debutó en las Ligas Menores de la FMF. Participó en tres encuentros como Árbitro Asistente 1 en la Liga Mx Femenil Sub-18. “Debut de ensueño”, fue como describió la vez que debutó cómo árbitra profesional” publicó Marca.

Y agregó: “Figueroa también ha participado en partidos de Tercera División, en la Liga MX Femenil Sub-19, Fuerzas Básicas Sub 14, Fuerzas Básicas Sub 16, Sub 18 y en la Liga Premier”.



