Este es José Peseiro, el amigo de Queiroz que dirige a Venezuela

Venezuela, la única afiliada a Conmebol que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, venía haciendo un trabajo interesante en divisiones menores, que poco a poco venía dando frutos en mayores.

Tuvo un punto alto: el subcampeonato mundial juvenil en 2017, con Rafael Dudamel en el banco y con jugadores que ya están en el equipo grande, como Wuilker Faríñez, Joel Graterol, Yangel Herrera, Sergio Córdova o Yéferson Soteldo.



Pero los problemas políticos terminaron golpeando a la Selección. En marzo del año pasado, el día que Venezuela le ganó 3-1 a Argentina en un amistoso en Madrid, Dudamel amenazó con irse luego de que un embajador del presidente interino, Juan Guaidó, llegara a visitarlos. Finalmente se quedó hasta la Copa América.



El tema dejó secuelas. Dudamel abandonó el cargo en enero de este año, con una relación cada vez más deteriorada con los dirigentes. “Dejo el cargo (...) para que a un nuevo entrenador se le puedan ofrecer las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían”, dijo. Días después aceptó la oferta del Atlético Mineiro, de Brasil.



Los dirigentes se demoraron en conseguir reemplazo. Finalmente, llegó un desconocido para el medio. José Peseiro, portugués, de 59 años.



Tras dirigir a Nacional de Madeira, Peseiro trabajó como asistente técnico de Carlos Queiroz, en la temporada 2003-2004 en el Real Madrid de 'Los Galácticos' Raúl, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo y David Beckham.



Después saltó a una primera etapa con el Sporting de Lisboa (2004-2005). También dirigió a Porto (2016), Sporting Braga (2012-2013 y 2016) y Vitoria Guimaraes (2018). Ganó la Copa de la Liga de Portugal en la campaña 2012-2013. Fuera de su país, Peseiro ha dirigido al griego Panathinaikos y a clubes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto.



En su única experiencia previa como seleccionador, el portugués encabezó a Arabia Saudita entre 2009 y 2011, sin lograr el boleto al Mundial de Sudáfrica-2010.



La Vinotinto no había sido dirigida por extranjeros desde que el fallecido argentino José 'Pato' Pastoriza la condujo entre 1998 y 2001. Tras ese ciclo la comandaron los locales Richard Páez (2001-2007), César Farías (2008-2013), Manuel Plasencia (2014), Noel Sanvicente (2014-2016) y Rafael Dudamel (2016-2020). Con ellos, Venezuela dio un salto de nivel, pero no logró clasificar a una Copa del Mundo.



