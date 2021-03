La posición de Colombia sobre posible aplazamiento de eliminatorias

El fútbol suramericano contiene la respiración y busca respaldo en la Fifa para frenar la creciente postura de clubes europeos que se niegan a ceder a sus figuras en medio de la pandemia de covid-19, de cara a la crucial doble fecha clasificatoria rumbo a Catar-2022 de marzo.



Un cónclave entre la Conmebol y el presidente de Fifa, Gianni Infantino, busca abrir el camino para que la doble fecha de partidos clasificatorios, que incluyen el superclásico suramericano entre Argentina y Brasil, se juegue sin la ausencia de las figuras locales que brillan en Europa.



A medida que se acerca la reunión virtual, pactada para el próximo lunes, aumenta el movimiento en la Conmebol para alistar los detalles de la reunión que encabezará su presidente, Alejandro Domínguez.



En la cita, las asociaciones plantearían que no se juegue la doble fecha si los clubes europeos no acceden a ceder a sus jugadores, dijo a la AFP una fuente de la dirigencia suramericana.



"Todos queremos jugar con nuestro máximo potencial. Si los clubes europeos no ceden quedará un mal precedente para los partidos en el futuro. No queremos que se queden precedentes de este tipo porque ellos van a decir a partir de ahora que ya no cederán sus jugadores", dijo Justo Villar, gerente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) al local Canal 4.

FACEBOOK

Si las figuras suramericanas que militan en el fútbol europeo se quedan sin competir en la clasificatoria en marzo "perdemos todos. Pierde el fútbol sudamericano, pierden los jugadores que se ilusionan con integrar sus selecciones", remarcó Villar, exportero de la Albirroja.



La doble fecha comenzará el 25 de marzo con los duelos Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador y Chile-Paraguay. Un día después, Colombia-Brasil y el clásico del Rio de la Plata entre Argentina y Uruguay cerrarán la fecha cinco del camino rumbo a Catar-2022.



Cuatro días después, Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, Paraguay-Colombia, Perú-Venezuela y el superclásico del fútbol sudamericano Brasil-Argentina cerrarán la doble fecha.



Según se informó el periodista Hugo Illera, del programa Conexión, de Win Sports, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay son los países que quieren que se aplace la fecha, mientras que Argentina dice que sí se juegue, porque solo tiene a cuatro futbolistas en Inglaterra, y dos de ellos podrían ser titulares.



Adicionalmente, la teoría de jugar en Europa es muy difícil por el tema de las sedes de entrenamientos, la concentración, cercos epidemiológicos y las diferentes normas en cada país.



DEPORTES con AFP