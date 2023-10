¿Cambios de última hora en la eliminatoria? Tres técnicos estarían en la cuerda floja

Este martes finalizó la cuarta fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026 y dejó algunos resultados críticos para varios seleccionados que podrían vivir una turbulencia en el banquillo antes de la próxima jornada en noviembre.



Son tres los técnicos que estarían en la cuerda floja y u continuidad no está asegurada tras los malos resultados que han cosechado en las primeras cuatro fechas de la eliminatoria.

Eduardo Berizzo, advertido en Chile

Uno de los entrenadores que estaría en la cuerda floja es el argentino Eduardo Berizzo luego de la paliza que recibió la selección de Chile contra Venezuela, perdió 3-0 en el estadio de Maturín y su equipo dejó una imagen para el olvido.



Según la prensa chilena, la ANFP estaría evaluando alternativas al cargo del estratega argentino, quien ha tenido un pobre rendimiento al frente de los australes: de 15 partidos tiene cuatro triunfos, cinco empates y seis derrotas; un rendimiento del 38 %.



Eduardo Berizz tendrá ‘una última vida contra Paraguay, en noviembre, de no ganar, podría dejar su puesto y: "en ese escenario Ricardo Gareca, ex DT de Perú, y Gustavo Quinteros, actualmente en Colo Colo, asoman como los candidatos más potentes para relevarlo", afirmaron a la ANFP al diario El Mercurio.



Cabe recordar que Chile marcha octavo en la tabla de posiciones con 4 puntos, producto de una victoria frente a Perú, un empate con Colombia y dos derrotas, contra Venezuela y Uruguay.

Juan Reynoso, difícil presente en Perú

Juan Reynoso no tiene su puesto asegurado en Perú tras perder sus dos partidos en esta doble fecha de eliminatoria. Además, solo ha sumado un punto de 12 posibles, fue en el empate sin goles contra Paraguay en la primera jornada.



En tierras incas se habla de que el técnico de 53 años no tiene una buena relación con cierto sector de la hinchada y la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, salió a criticar a varios jugadores en sus últimas declaraciones.



"Lastimosamente, Bryan Reyna y Joao Grimaldo no están para sostener ni 60 minutos, y esa es la carencia que nos da la liga local", explicó el DT.



Perú es penúltimo de la eliminatoria con un solo punto y su técnico tendrá un importante reto contra Venezuela en noviembre, de no ganar podría despedirse de su cargo.

Bolivia analiza la situación de Gustavo Costas

Gustavo Costas es el último técnico señalado: estaría en la cuerda floja después de perder los cuatro partidos de la eliminatoria, resultados que lo tienen último y sin puntos.



El DT, ex Independiente Santa Fe, salió a aclarar los rumores y afirmó que no se va a air del banquillo de Bolivia: “Me llamó (Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol) y dijo que era mentira el rumor de la salida. Y nos pusimos de acuerdo en que esto es un proceso de trabajo que lleva tiempo. Si sabía que me traían por tres o cuatro partidos, no hubiera venido. No estaría pensando en eso, no hubiera aceptado".

Eso sí, le dio un ‘palo’ al fútbol boliviano y criticó con énfasis las categorías formativas: "Los jugadores no son los culpables, sino la formación que no tienen. No hay inferiores y eso cuesta, duele eso".

