Pep Guardiola le da problemas a Brasil para juego contra Colombia

De a poco varios entrenadores de la Liga Premier han dejado clara su posición sobre las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022 y toda la problemática que rodea a los jugadores de esa parte del mundo.



Este viernes el nuevo estratega en dejar muy clara su posición fue el del Manchester City, el español Pep Guardiola, quien fue tajante con la situación de liberar a los futbolistas brasileños de su plantilla.



"No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada", aseguró Guardiola.



Pero ahí no paró su declaración sobre este tema y fue aún más directo: "Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan. Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto. Queremos dejarles ir con la selección. Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la Fifa hará algo. ¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender".



Dentro de la plantilla del Manchester City se encuentran los brasileños Ederson y Gabriel Jesús. Además está el argentino Sergio Agüero.



