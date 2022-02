La derrota contra Perú, el viernes pasado en Barranquilla 0-1, dejó a la Selección Colombia herida de gravedad en la tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana y dejó seriamente comprometida la aspiración de clasificar al Mundial de Catar que se disputará entre noviembre y diciembre de este año.Partido en vivo Argentina vs. Colombia

Esa pérdida relegó a Colombia al sexto lugar de las posiciones, puesto de parcial eliminación.



Cabe recordar que los cuatro primeros irán de manera directa al Mundial y que el seleccionado que ocupe el quinto lugar disputará un repechaje a un único partido extra, en junio, contra un rival de Asia en cancha neutral.

Primero, hacer su trabajo



La Selección Colombia tiene apenas 17 puntos, tres menos del último cupo directo, que hoy ocupa Perú, y a dos del repechaje, al que en este momento iría Uruguay.



Este martes primero de febrero se disputa la fecha 16, la antepenúltima de la eliminatoria, y para Colombia ganar en Córdoba contra Argentina se vuelve obligatorio para los dirigidos por Reinaldo Rueda (6:30 p. m., con TV de Caracol).

Otros resultados que convienen



Una combinación de resultados que le sería favorable a Colombia en esta jornada para llegar de nuevo al cuarto puesto, que la enviaría de manera directa a Catar, empieza por su victoria contra argentina. Una tarea que no es para nada fácil.



Seguido a su propio resultado, otro marcador que le conviene es un empate o una derrota de Uruguay contra Venezuela, en Montevideo, en partido que empieza a las 6 de la tarde.



De empatar, Uruguay, quinto en la tabla, llegaría a 20 puntos, los mismos que tendría Colombia en caso de un triunfo en Córdoba, que la superaría por diferencia de gol.



Si pierde, Uruguay se quedará con sus 19 puntos, uno menos en caso de la hipotética victoria colombiana sobre Argentina.

Ecuador es amarillo, azul y rojo

Un partido crucial para Colombia será el que se juegue en Lima entre Perú y Ecuador, desde las 9 de la noche de este martes.



Una victoria de Ecuador, que lo clasificaría de manera definitiva al Mundial, es el resultado óptimo para una Colombia que, como es claro, ya no depende de sí misma.



De ganar Colombia y de perder Perú, y si Uruguay no le gana a Venezuela, el seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda recuperaría en esta jornada el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Resto de la fecha



En los otros partidos de la fecha, a Colombia le convendría que Bolivia, con 15 puntos, y Chile, con 16, empatarán en La Paz (3 p. m.).



La jornada se completa con el duelo entre Brasil (líder de la eliminatoria y ya clasificado) y Paraguay. Le conviene a Colombia que Brasil derrote en Belo Horizonte a Paraguay, penúltimo, con 13 puntos.



Futbolred.com preparó fecha a fecha, las opciones de resultados:

Fecha 16 (1 de febrero)



Bolivia vs Chile: ambos tienen 16 puntos, uno menos que Colombia; idealmente que empaten o que pierda Chile, pues Bolivia tiene -11 en la diferencia mientras Chile tiene -2, misma marca que Colombia.



Uruguay vs Venezuela: Todas las velas por el equipo de Pékerman para que empate o derrote a Uruguay (tiene dos más que Colombia).



Argentina vs Colombia: prohibido perder, se necesita mínimo un punto pero con tres se podrían corregir todos los errores y volver a soñar.



Brasil vs Paraguay: No cuenta en ninguna apuesta porque el primero está clasificado y el otro, eliminado.



Perú vs Ecuador: Se necesita una derrota peruana, que dejaría a Ecuador clasificado con 27 unidades.



Fecha 17 (24 de marzo)



Argentina vs Venezuela: El primero está clasificado y el segundo eliminado; resultado que no hace diferencia.



Colombia vs Bolivia: Esta vez no valen los discursos, pues si no se ganan los tres puntos en Barranquilla no habrá Mundial. Así de claro.



Paraguay vs Ecuador: No importa sino para los intereses ecuatorianos, podría llegar clasificado o con la necesidad de los tres puntos para sellar el boleto directo.



Brasil vs Chile: Si Chile pierde en la fecha 16 no tiene mucho peso, pero si gana hay que hacerle mucha fuerza al equipo de Tite.



Uruguay vs Perú: ¡Duelo clave! Es ideal que se quiten puntos y empaten, pero si Uruguay derrota a Venezuela (en fecha 16), ayudaría más una victoria del equipo de Alonso que sepulte la ilusión de los de Gareca.

Yerry Mina. Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Catar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Cristian Álvarez



Fecha 18 (29 de marzo)



Perú vs Paraguay: Es indispensable que el local no gane en Lima.



Ecuador vs Argentina: Si se ha clasificado en las dos fechas anteriores no hace diferencia. Si no, Colombia, en el mejor de los casos, llegaría solo a 23 unidades y ya no alcanzaría a los de Alfaro, que tienen 24.



Venezuela vs Colombia: Ganar de visitante es la única posibilidad para el equipo de Rueda.



Chile vs Uruguay: Dependiendo de los resultados anteriores, contando con que Chile no sume seis puntos hasta aquí, podría servir más que ganen los australes en su casa. Uruguay es el rival a desplazar para Colombia.



Bolivia vs Brasil: No cuenta ya en ninguna apuesta.



