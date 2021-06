Estos son los partidos de la fecha 7 de la eliminatoria a Catar 2022

Todo está listo para la realización de la séptima fecha de la eliminatoria a Catar 2022 en Suramérica.

Colombia se alista para viajar a Lima, Perú, para enfrentar al seleccionado de ese país dirigido por el argentino Ricardo Gareca.



Ese compromiso será el jueves a las 9 de la noche.



Así se jugará la jornada:



3 de junio

Bolivia vs Venezuela

Uruguay vs Paraguay

Perú vs Colombia

Argentina vs Chile

Brasil vs Ecuador



4 de junio

