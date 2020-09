Este viernes, día clave para el futuro de la eliminatoria al Mundial

La eliminatoria suramericana al Mundial de catar 2022 sigue en riesgo de no arrancar en el mes de octubre, como está previsto.

Este viernes habría una reunión virtual entre la Conmebol y la Fifa en la que se discutirá la conveniencia o no de mantener esa fecha para la primera jornada doble.



(Le puede interesar: Messi podrá jugar con Argentina en el arranque de la eliminatoria)



La dificultad que se presenta es la etapa no superada del covid-19 en el continente, con dificultades más serias en algunos países, además de que los equipos europeos no verían con buenos ojos ceder en estos momentos a sus estrellas suramericanas para la disputa de estos partidos.



Algunas versiones de prensa apuntan a que la eliminatoria podría cambiar de fecha y arrancar en el mes de noviembre, jugándose en ese mes cuatro jornadas.



(Lea además: ¡Preocupación! Eliminatorias suramericanas, en riesgo)



El diario 'El País' de Uruguay informó este jueves: "De acuerdo con la información que fuese ofrecida a Ovación, es cada vez más fuerte la posibilidad de que las Eliminatorias Sudamericanas recién comiencen en el mes noviembre y la idea de Conmebol es la de insistir a la FIFA con juntar allí cuatro fechas".



EL martes, la Fifa resolvió posponer para 2021 el inicio de las eliminatorias en América del Norte, América Central y el Caribe, el territorio de la Concacaf.



DEPORTES