El inicio del 2022 tendrá en la agenda futbolera la disputa del tramo final de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, con cuatro partidos restantes.





La Selección Colombia tiene pendientes dos juegos en casa, contra Perú y Bolivia, y dos de visitante, contra Argentina y Venezuela.



El equipo nacional tiene 17 puntos y está en la cuarta posición, es decir, cierra el 2021 en zona de clasificación directa a Catar.

Las fechas que faltan

FECHA 15 (hora local)



Jueves 27 de enero de 2022

4 p. m. Ecuador vs. Brasil: Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

8 p. m. Paraguay vs. Uruguay: Estadio Defensores del Chaco, Asunción

9:15 p. m. Chile vs. Argentina: Estadio Zorros del Desierto, Calama



Viernes 28 de enero de 2022

4 p. m. Colombia vs. Perú: Estadio Metropolitano, Barranquilla

6 p. m. Venezuela vs. Bolivia: Estadio Agustín Tovar, Barinas





FECHA 16 (Martes 1° de febrero de 2022)



4 p. m. Bolivia vs. Chile: Estadio Hernando Siles, La Paz

8 p. m. Uruguay vs. Venezuela: Estadio Centenario, Montevideo

8:30 p. m. Argentina vs. Colombia: Estadio Monumental, Buenos Aires (por confirmar)

9 p. m. Perú vs. Ecuador: Estadio Nacional, Lima

9.30 p. m.: Brasil vs. Paraguay: Estadio Mineirao, Belo Horizonte

FECHA 17 (24 de marzo de 2022)

Fechas por confirmar



Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela



FECHA 18 (29 de marzo de 2022)



Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina





