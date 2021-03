La eliminatoria sigue en vilo: se aplaza la reunión de Conmebol

Las diez selecciones que participan en la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022 siguen a la espera de nuevas noticias para saber si las fechas que están programadas para finales de marzo siguen en pie.

Aunque ya la Fifa y la Conmebol habían anunciado la programación de las fechas 5 y 6 de las clasificatorias, las medidas de bioseguridad adoptadas por varios países de Europa pondrían en serias dificultades a varias selecciones, que no podrían contar con los jugadores que juegan allí, particularmente, el Reino Unido y ahora España.



Si los futbolistas que actúan en el Reino Unido vienen a la eliminatoria suramericana, al regreso deben permanecer confinados por un periodo de 10 días. Esto ya ha hecho que varios clubes estén pensando en no cederlos.



Este viernes se iba a realizar una reunión con los presidentes de las diez federaciones afiliadas a la Conmebol para estudiar el tema. Brasil y Argentina son partidarios de que no se juegue en marzo por esta situación.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció que esa reunión se aplazó, inicialmente, para el próximo lunes. La razón: la Conmebol espera el resultado de las gestiones que la Fifa realizará ante las autoridades sanitarias de estos países para intentar que se facilite la entrada y salida de los futbolistas que hacen parte de las selecciones.



En el caso de Colombia, serían cinco los futbolistas que tendrían problemas para llegar a una eventual convocatoria del nuevo seleccionador nacional, Reinaldo Rueda: ellos son James Rodríguez y Yerry Mina, del Everton; Dávinson Sánchez, del Tottenham; Jefferson Lerma, del Bournemouth, y Stiven Alzate, del Brighton.

Yerry Mina y James Rodríguez podrían quedar por fuera de esta fecha de eliminatoria. Foto: AFP



"Creo que la situación ha mejorado, no solo en Colombia sino en Europa, creería que no es diferente a lo que vivimos en octubre y noviembre, cuando finalmente realizamos la fecha Fifa casi sin problemas. Esperemos que la cosa siga mejorando y ojalá tener el visto bueno a través de la Fifa para que los jugadores puedan partir y cumplir sus compromisos y regresar a sus clubes sin traumatismo", dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, a Caracol Radio.



En el calendario inicial anunciada por la Conmebol y la Fifa, Colombia enfrentaba el 26 de marzo a Brasil, en Barranquilla, y cuatro días después tiene programado el partido contra Paraguay, en Asunción.



