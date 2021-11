Chile le ganó a Paraguay y se metió en la pelea

Un autogol del guardameta paraguayo Antony Silva bastó este jueves a la selección de

Chile para vencer a domicilio por 0-1 a Paraguay, agudizar la crisis de la Albirroja y arruinar el debut del entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto.



Chile, que ha enlazado tres victorias, ahora se acerca a los puestos de clasificación directa a Catar.

Paraguay no levanta cabeza

Paraguay vs. Chile Foto: AFP

En el comienzo del segundo tiempo, el portero no pudo detener un disparo de Alexis Sánchez y marcó el tanto que le permitió sumar otros tres puntos a los visitantes. Para su primer partido al frente de la Albirroja, Barros Schelotto apostó por una línea de cuatro defensores con Robert Rojas y Héctor David Martínez en los laterales. Por su parte, Miguél Almirón fue el encargado de generar el fútbol de un equipo que comenzó con dos futbolistas veloces en el ataque: Antonio Sanabria y Ángel Romero.



Del otro lado, el uruguayo Martín Lasarte paró una línea de tres defensores con Gary Medel jugando unos metros por detrás de Guillermo Maripán y Enzo Roco. De esa forma, Chile pobló el centro del campo con cinco futbolistas que se pararon por detrás de Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz. En los primeros minutos de juego, aunque el visitante tomó el control del balón, fue el local el que estuvo a centímetros de abrir el tanteador luego de que un centro de Matías Rojas se estrellara contra el poste.



El futbolista del Racing fue uno de los más destacados de su equipo. Con muchos toques cortos, Chile manejó el partido y por momentos fue más que su rival, sin embargo, en la primera parte no logró inquietar nunca al portero Silva. Es que la dura marca de los paraguayos llevó a que la Roja renunciara a jugar por el piso en los metros finales y apostara por lanzar balones largos para Brereton Díaz, quien estuvo bien controlado por sus marcadores.



Del otro lado, Paraguay se paró de tres cuartos de cancha hacia atrás y apostó por el contragolpe, algo que no le resultó por la buena marca que le hicieron los chilenos a sus atacantes. Cortando varias jugadas a tiempo, Medel desactivó diversos intentos de la Albirroja y se convirtió rápidamente en figura.



De esta forma, la primera parte se fue sin goles y con los porteros como otros dos espectadores de un partido que contó con la presencia de muchos fanáticos en el estadio Defensores del Chaco. En el segundo tiempo, el meta de Paraguay debió entrar rápidamente en acción y pasó de héroe a villano en un abrir y cerrar de ojos.



Silva, de héroe a villano

A los 55 minutos, con una espectacular respuesta, Silva le ahogó el grito a Arturo Vidal, quien había probado con un disparo de larga distancia. En la siguiente jugada, el portero no pudo frenar un tiro de esquina ejecutado por Sánchez y metió el balón dentro de su portería de manera increíble.



Chile se puso 0-1 a favor y desde ese momento manejó el juego sin mayores dificultades. Barros Schelotto intentó con cambios pero su equipo no mostró ninguna mejora, algo que molestó a los hinchas.



Pasados los 95 minutos, el árbitro marcó el final de un encuentro que dejó la victoria de Chile por la mínima diferencia. De esta forma, el equipo de Lasarte sumó otras tres unidades y alcanzó las 16 en la tabla de posiciones por lo que es un hecho que luchará hasta el final por un lugar en Catar 2022.



Paraguay, en tanto, quedó con 12 puntos y se encuentra en el octavo lugar.



EFE