Así se jugará la fecha triple de la eliminatoria: programación de TV

La selección colombiana de fútbol está próxima a enfrentarse ante Uruguay para las eliminatorias del Mundial Catar 2022, este jueves en Montevideo. Luego se medirá a Brasil, en Barranquilla, y contra Ecuador.



En el último encuentro, el pasado 9 de septiembre, el equipo nacional salió victorioso 3 a 1 frente a Chile.



El equipo de Reinaldo Rueda ya está en Montevideo listo para disputar el primer juego de esta triple jornada.



Quien tiene la licencia para la transmisión de todos los partidos es 'Caracol Televisión'. Por ello, podrá ver los encuentros a través de la plataforma Caracol Play.



Todos los partidos que juegue Colombia en la eliminatoria tendrán transmisión por la señal abierta del canal y también a través de la televisión digital terrestre (TDT).

Partidos de la triple jornada

Jueves 7 de octubre:

Uruguay vs. Colombia (6 p. m.). TV: Canal Caracol

Paraguay vs. Uruguay (6 p. m.)

Venezuela vs. Brasil (6:30 p. m.). Caracol Play

Ecuador vs. Bolivia (7:30 p. m.). Caracol Play

Perú vs. Chile (8 p. m.). Canal Caracol.



Domingo 10 de octubre:

Brasil vs. Colombia (4 p. m.). TV: canal Caracol.

Bolivia vs. Perú (3 p. m.)

Venezuela vs. Ecuador (3:30 p. m.)

Argentina vs. Uruguay (6:30 p. m.)

Chile vs. Paraguay (7 p. m.)

Jueves 14 de octubre:

Ecuador vs. Colombia (4 p. m.). TV: canal Caracol.

Bolivia vs. Paraguay (3 p. m.)

Argentina vs. Perú (6:30 p. m.)

Chile vs. Venezuela (7 p. m.)

Brasil vs. Uruguay (7:30 p. m.)



