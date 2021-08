Clubes de Italia tampoco prestarán jugadores para la eliminatoria

El panorama de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022 se sigue complicando. A los anuncios de la Premier League y de la Liga española de no ceder a sus jugadores para la fecha triple de septiembre, ahora se une el anuncio de Italia.



La Serie A italiana se sumó este miércoles a la Premier inglesa y anunció que apoyará la decisión sus clubes de no ceder a los jugadores sudamericanos convocados por sus selecciones para los partidos de septiembre y octubre ya que tendrían que viaja a países en riesgo por coronavirus y ello les obligaría a guardar cuarentena a su regreso a Europa.



En ese caso, Colombia podría perder a tres jugadores de la lista de 28 jugadores que dio a conocer el técnico Reinaldo Rueda: David Ospina, del Nápoles; Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus, y Luis Fernando Muriel, del Atalanta.



Según explicaron los rectores de la competición italiana en un comunicado, la decisión de la Fifa de no ampliar las excepciones a las invitaciones para jugar en países en los que existe un requisito de cuarentena a su regreso y las diversas restricciones relacionadas con la propagación de la pandemia "crearían desigualdades competitivas para los equipos que permitan a sus jugadores viajar a dichos países".



Por tal motivo, el máximo organismo del fútbol italiano apoyará "la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en países en los que se requiera un aislamiento fiduciario a su regreso a Italia, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con el covid-19".



Un día antes, la Premier League anunció que en la próxima ventana de partidos internacionales de selecciones no permitirá la cesión de jugadores procedentes de países de la "lista roja" por riesgo de coronavirus, un veto que afecta especialmente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



En un comunicado, la liga inglesa dijo que había tomado esa decisión "a regañadientes", pero con "unanimidad" y con un "sólido respaldo". La medida afecta a 60 jugadores de 19 clubes ingleses que tenían previsto viajar a 26 países que se encuentran en la "lista roja" del Reino Unido.



Las normas que se aplican a esos países permitirían regresar a todos los jugadores extranjeros residentes en las islas británicas, pero les obligarían a pasar 10 días de cuarentena obligatoria en un hotel designado por las autoridades, sin poder salir de su habitación.



Mientras que en España, los clubes de fútbol debatirán este jueves si ceden o no a sus jugadores a las selecciones sudamericanas, ante el aumento de días de las dos próximas ventanas de clasificación mundialista de la Conmebol, con el aviso de FIFA sobre la mesa sobre las consecuencias de no hacerlo.



Tras conocer las intenciones de la Premier y de LaLiga, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, les recordó que la cesión de jugadores a sus selecciones es "un asunto de suma urgencia e importancia" y ha contactado con el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson para que permita que los jugadores viajen a países en su "lista roja" epidemiológica.



