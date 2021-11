Prográmese: así podrá ver los partidos de la fecha 13 de la eliminatoria

La eliminatoria al Mundial de Catar 2022 tendrá esta semana la fecha 13, la cual será clave para las aspiraciones de cada seleccionado que busca asistir a la cita.

Colombia tendrá un difícil reto cuando visita al sólido líder, Brasil, con todas sus estrellas, mientras que Argentina va a casa de Uruguay, en dos partidos de mucha importancia.



Brasil, con 31 puntos, está al frente de la tabla, escoltada por Argentina, que tiene 25. Tercera es Ecuador, con 17 unidades; mientras que los colombianos son cuartos, con 16 puntos.

Los partidos y la TV

Jueves 11 de noviembre

Ecuador vs. Venezuela

4 p. m. (Caracol Play)



Paraguay vs. Chile

6 p.m. (Caracol Play)



Brasil vs. Colombia

7:30 p. m. (Canal Caracol)



Perú vs. Bolivia

9 p. m. (Caracol Play)



Viernes 12 de noviembre

Uruguay vs. Argentina

6 p. m. (Por definir)



