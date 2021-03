Inglaterra, con paso firme en la eliminatoria, vence a Albania 

Inglaterra se impuso por 2-0 en su desplazamiento a Albania y lidera en solitario el grupo I de clasificación para el Mundial-2022, con tantos de Harry Kane (38) y Mason Mount (63).

Pese a la evidente diferencia entre ambas selecciones (Inglaterra es 4ª en el ránking Fifa y Albania es 66ª), los locales comenzaron con mucho entusiasmo y sorprendiendo a los ingleses con el primer disparo peligroso del partido, obra de Myrto Uzuni, que se marchó alto (13).



El arquero inglés Nick Pope también tuvo que emplearse rápido para desbaratar una contra a los pies de Armando Broja (29). No fue hasta pasada la media hora cuando el equipo de Gareth Southgate se despertó, con un primer disparo entre palos de Kyle Walker que atajó sin problemas Etrit Berisha (33).



Inglaterra demostró su mayor calidad al aprovechar su segunda ocasión para abrir el marcador, en un centro desde la izquierda de Luke Shaw que Kane cabeceó al fondo de la red (38) y dar ventaja a su equipo a la pausa.



Tras el descanso, Inglaterra salió dispuesta a sentenciar pronto. Berisha lo evitó en un primer momento desviando un peligroso disparo de Phil Foden (52), pero ya no pudo hacer nada cuando Raheem Sterling encontró a Mount por el costado izquierdo y el delantero del Chelsea anotó de disparo alto y fuerte (63).

"Era una cancha difícil para hacer circular bien la pelota, pero nos hemos adaptado y hemos controlado el partido", destacó el seleccionador inglés Gareth Southgate.



"Sobre el minuto 25 hicimos un cambio en la disposición de nuestro centro del campo y fueron mucho menos peligrosos (...) Al final pudimos haber marcado un tercer gol, no me ha gustado demasiado la manera cómo hemos jugado los últimos 15 minutos, demasiado precipitados cuando no lo necesitábamos", añadió.



Southgate se mostró "satisfecho por la victoria, pero hay cosas todavía por mejorar".



Con su segunda victoria en otros tantos partidos, Inglaterra lidera el grupo I de clasificación para el Mundial de Catar-2022 con 6 puntos



