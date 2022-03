Hace cuatro años, Colombia clasificó al Mundial de Rusia 2018 en la última fecha de la eliminatoria, luego de empatar 1-1 contra Perú en Lima. En esa jornada, Chile, que había comenzado la jornada con cupo directo, quedó afuera de todo tras perder 3-0 contra Brasil.

En ese juego y con ese marcador en Sao Paulo, si Colombia ganaba, dejaba afuera a Perú. Sin embargo, hubo un acuerdo en la cancha para mantener el empate y con eso, el equipo que entonces dirigía José Pékerman quedaba con el cupo directo y los de Ricardo Gareca aseguraban el repechaje.



¿Chile devolverá el golpe de la eliminatoria pasada?

Cuatro años después, las mismas tres selecciones pelean por una sola casilla, la del repechaje, con Perú en ventaja por estar en el quinto puesto, con un punto arriba de Colombia y dos por encima de Chile.



En la última fecha de la eliminatoria, Perú será local contra Paraguay, Colombia visita a Venezuela en Puerto Ordaz y Chile cerrará en casa contra Uruguay, en Santiago.



Versiones de prensa aseguran que ahora habría desquite por el que, en su momento, se llamó el ‘Pacto de Lima’. El portal Redgol asegura que existe la posibilidad de que Chile y Uruguay pacten un resultado que les ayude a los primeros a pelear por el repechaje, a pesar de que son los que menos opciones tienen.



“La posibilidad de un discreto arreglo entre chilenos y uruguayos surge del origen del cuerpo técnico de la Roja, encabezado por Martín Lasarte, además de las buenas relaciones de varios integrantes de la llamada Generación Dorada con jugadores de la Celeste”, explica Redgol.



“El caso más palpable es el de Arturo Vidal con Luis Suárez y Martín Cáceres, de quienes fue compañero en Barcelona y Juventus, respectivamente; pero además se agrega el presente entre Mauricio Isla y Giorgian de Arrascaeta en el Flamengo”, agrega el portal.

Las cuentas para clasificar al repechaje

Para llegar a la repesca, Chile debe ganar, pero además necesita que no ganen ni Perú ni Colombia. Así que, para no verse afectado por un posible pacto, el equipo de Rueda debe ganar en Venezuela. El resultado más importante para Colombia es que Perú no sume los tres puntos.



