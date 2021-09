Eliminatorias al Mundial: así se jugará la triple fecha de octubre

Luego de las tres jornadas de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, los seleccionados suramericanos ya piensan en lo que serán los próximos compromisos. También se dieron a conocer los horarios de los juegos de Colombia en Barranquilla.

Conmebol decidió que también se disputarán tres encuentros, para equilibrar el calendario, tras la postergación de las jornadas de meses anteriores.



Le puede interesar: (James recibe espaldarazo: ‘Está por encima de los demás’)



Estos son los días y los partidos:



Jueves 7 de octubre



Uruguay vs. Colombia

Ecuador vs. Bolivia

Paraguay vs. Argentina

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil



Domingo 10 de octubre



Colombia vs. Brasil (4 p.m.)

Chile vs. Paraguay

Argentina vs. Uruguay

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú



Jueves 14 de octubre



Colombia vs. Ecuador (4 p.m.)

Brasil vs. Uruguay

Argentina vs. Perú

Bolivia vs. Paraguay

Chile vs. Venezuela



Le puede interesar: (Meluk le cuenta... (El fútbol, como las empanadas))



Deportes