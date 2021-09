Conmebol anunció los árbitros para fechas 11, 5 y 12 de las eliminatorias

La Comisión de Árbitros de la Conmebol dio a conocer la nómina de colegiados sudamericanos designados para las fechas 11, 5 y 12 de las eliminatorias, rumbo al Mundial de Catar 2022.

En total, se designaron los árbitros de los próximos 15 partidos, entre los cuales se encuentra el colombiano Wilmar Roldán y el argentino Néstor Pitana. Conozca la lista a continuación:



Fecha 11

Uruguay vs Colombia: Jesús Valenzuela (Venezuela).



Perú vs Chile: Christian Ferreyra (Uruguay).



Venezuela vs Brasil: Kevin Ortega (Perú).



Paraguay vs Argentina: Anderson Daronco (Brasil).



Ecuador vs Bolivia: Wilmar Roldán (Colombia).



Fecha 5

Colombia vs Brasil: Patricio Loustau (Argentina).



Venezuela vs Ecuador: Andrés Cunha (Uruguay).



Bolivia vs Perú: Guillermo Guerrero (Ecuador).



Argentina vs Uruguay: Roberto Tobar (Chile).



Chile vs Paraguay: Nestor Pitana (Argentina).



Fecha 12

Brasil vs Uruguay: Fernando Rapallini (Argentina).



Bolivia vs Paraguay: Andrés Matonte (Uruguay).



Argentina vs Perú: Wilton Sampaio (Brasil).



Chile vs Venezuela: Raphael Claus (Brasil).



Colombia vs Ecuador: Diego Haro (Perú).

