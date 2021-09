Malcom y Claudinho, bajas de Brasil en la eliminatoria

Brasil perderá al volante Claudinho y al atacante Malcom para la triple jornada del premundial sudamericano ante Chile porque su club, el Zenit, los presionó para que regresaran de inmediato a Rusia, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este miércoles.



"Los jugadores recibieron constantes comunicaciones de su club, el Zenit de San Petersburgo, obligándolos a que regresaran este miércoles a Rusia", indicó la CBF en un boletín, sin mencionar las razones esgrimidas por el club ruso, que debutará en la Champions League el 14 de septiembre contra el Chelsea.



La selección brasileña, que viaja este miércoles a Chile, aseguró que les explicó a los jugadores que no podían sufrir "ninguna de las sanciones con las que el equipo los amenazó". Sin embargo, "ambos decidieron" volver a Rusia, agregó, sin detallar cuándo se unirán a su club. La CBF sostuvo que envió un reclamo formal a la FIFA para que "se impongan al Zenit todas las sanciones aplicables" de acuerdo con la normativa del ente rector del fútbol mundial.



Las bajas del par de campeones en los Juegos Olímpicos de Tokio se suman a las ausencias de nueve brasileños que actúan en la liga inglesa convocados por Tite, entre ellos el capitán Thiago Silva, los porteros Alisson y Ederson, y los atacantes Richarlison, Gabriel Jesus y Roberto Firmino.



La Premier League impidió que algunos jugadores se unieran a sus selecciones porque, al regresar, deberán cumplir con la cuarentena que exige el Reino Unido a los provenientes de Sudamérica por la pandemia, lo que los privaría de disputar varios partidos.



El técnico de Brasil llamó entonces a otros nueve jugadores, incluido Malcom y Matheus Nunes, en reemplazo de los jugadores de Inglaterra. El mediocampista del Sporting de Lisboa no se unió a la concentración en Sao Paulo porque no tiene el esquema de vacunación completo, lo que lo obliga a guardar aislamiento a su regreso, según la CBF.



Pero medios brasileños y portugueses aseguran que no viajó porque decidió jugar con la selección de Portugal en vez de Brasil. Finalmente, la Seleçao viaja a Santiago con 22 futbolistas, entre ellos Neymar, Casemiro y Marquinhos. Líder solitario del premundial sudamericano con puntaje perfecto en seis salidas, Brasil enfrentará a Chile el jueves, a Argentina el domingo en Sao Paulo y a Perú en Recife el jueves de la semana próxima.



