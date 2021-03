Pros y contras para Colombia, si se aplaza la eliminatoria

La posibilidad de que la Conmebol aplace los partidos de las fechas 5 y 6 de la eliminatoria al Mundial de Catar, dejaría puntos a favor y en contra para los intereses de el seleccionado colombiano, en lo que va a ser el estreno de Reinaldo Rueda en esta nueva etapa en el equipo nacional.



(Le puede interesar: Visita de la selección de Brasil no sería autorizada en Colombia)

La decisión se podría tomar este sábado, cuando hay una nueva reunión entre la Conmebol y la Fifa.

Pros de la suspensión de los partidos

1. Bajas: Colombia tiene en estos momentos posibles bajas sensibles para estos partidos del 26 y el 30 de marzo, contra Brasil y Paraguay, debido a las medidas adoptadas en Reino Unido por temas de covid-19.



La obligatoriedad de los jugadores que salgan de allí de hacer cuarentena a su regreso, dificulta que los clubes cedan a los jugadores. Es así como, aunque Brasil se vería muy afectado, Colombia perdería la posibilidad de contar con James Rodriguez, el ícono del equipo. Tampoco podrían venir los defensores titulares, Yerry Mina y Dávinson Sanchez, así como el volante Jéfferons Lerma, Al ser una medida del Reino Unido, se caería también la convocatoria de Alfredo Morelos. Esto sin contar que las medidas se podrían extender a otros países, como España.



2. Los lesionados: que se aplacen los partidos también le permitiría al técnico Rueda recuperar a futbolistas que vienen aquejados por lesiones, o en etapa de recuperación, o recién regresando a la competencia. Hay casos como el de Duván Zapata, al parecer ya recuperado de su problemas muscular (ya jugó); así mismo Juan Guillermo Cuadrado, jugador clave y que lleva ya varios días de baja. Si regresa este fin de semana, igual deberá ponerse a punto otra vez. David Ospina recién está retomando prácticas. Yerry Mina aún sigue ausente y ahora hay preocupación por James, que no ha estado en los últimos partidos del Everton. Así las cosas, el aplazamiento le da un aire a la Selección.



3. Mantener la sede: el aplazamiento de los partidos posibilitaría que Colombia no pierda la posibilidad de jugar en Barranquilla frente a Brasil. El tema de la sede es clave, más allá de que sea a puerta cerrada, por condiciones climáticas a las que Colombia quiere sacarle ventaja ante el rival más fuerte de la eliminatoria. Una de las propuestas de la Fifa era que los partidos se trasladen a sedes neutrales en Europa, lo que afectaría la hipotética ventaja de jugar en Barranquilla.



Además, este viernes, el ministro de salud, Fernando Ruiz, anticipó que no es viable que Brasil llegue al país, por restricciones relacionadas con el covid-19, lo que dificulta que el partido se pueda realizar, en este momento, en el país.



4. Opción de que haya público: por ahora esa opción es imposible, pese a las peticiones que se han hecho desde la Federación Colombiana de Fútbol. Pero si los partidos se aplazan, dependiendo de la fecha, quizá se abra una ventana para que el Gobierno autorice una porción de público, tal como se estudia para la Copa América. Jugar con hinchas en el Metropolitano sería un punto a favor para enfrentar el partido contra Brasil.

En contra

Reinaldo Rueda con la Selección. Foto: FCF

(Lea además: Uruguay se adelanta y da su prelistado para la eliminatoria)



1. Calendario: los aspectos en contra, sin embargo, son traumáticos para todas las selecciones. El principal punto es que no existen grandes posibilidades de aprovechar otras fechas, en el apretado calendario internacional, teniendo en cuenta que a mitad de año está programada la Copa América. Así que el aplazamiento pone en aprietos a la Conmebol y a todos los seleccionados, por lo que incluso se ha planteado la posibilidad de jugar fechas triples, con tres partidos y no dos, como se hace normalmente, lo que implica un mayor desgaste para los futbolistas y para la logística de las selecciones. ¿Podría ponerse en riesgo la Copa América? Esa posibilidad no parece real, pero lo cierto es que no hay fechas para reprogramar.



2. Rival diezmado: se desaprovecha una posibilidad de enfrentar a un Brasil en serios problemas, por la situación actual de su estrella Neymar, que está saliendo de una lesión. Además, tiene una lista grande de ausencias en estos momentos por las mismas restricciones del Reino Unido. Así las cosas, cuando se jugara el partido, más adelante, seguramente Brasil contaría con su nómina más poderosa.



4. Rueda no podría aprovechar mucho el tiempo: se aplazaría el estreno de Reinaldo Rueda en el cargo como seleccionador, tras la salida de Carlos Queiroz. Y el problema no es que se demore el estreno un poco más, sino que igual este tiempo no lo podría aprovechar Rueda como quisiera, porque siguen las restricciones y las dificultades para poder visitar a los futbolistas o para reunirlos. Así las cosas, el trabajo seguirá siendo virtual. Se mantendría un estancamiento, se demoraría el encuentro del DT con los jugadores a los que no ha podido ver en persona...



4. Se aplazaría la revancha del equipo: tras el golpe emocional sufrido en las pasadas jornadas eliminatorias al perder con Uruguay y Ecuador, Colombia está en espera de poder dejar atrás ese mal momento, recuperar la confianza propia y la del país, que quedó decepcionado con las actuaciones del equipo. Pues esa posibilidad de mostrar que el seleccionado se puede levantar de los golpes recientes, quedaría también aplazada.





DEPORTES

Lo invitamos a leer además

-La bancarrota del fútbol chino, al que llegó Juanfer Quintero



-El abecé de la Copa Libertadores Femenina, que comienza este viernes



-Tres colombianos entre los mejores goleadores del siglo XXI