Así será la primera fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022

La primera fecha de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022 se disputará entre el próximo jueves y viernes, con los siguientes partidos.

Jueves 8



5:30 p.m.: Paraguay vs. Perú

​

5:45 p.m.: Uruguay vs. Chile

Canal Caracol



7:10 p.m.: Argentina vs. Ecuador

Canal Caracol



Viernes 9



6:30 p.m.: Colombia vs. Venezuela

Canal Caracol



7.30 p.m.: Brasil vs. Bolivia

