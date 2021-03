Jugadores suramericanos de Inglaterra, en vilo para la eliminatoria

Las opciones para que los jugadores suramericanos que hacen parte de los equipos de la Liga Premier viajen a hacer parte de sus seleccionados en las dos próximas fechas de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 son cada vez más escasas.

Una regla expedida por la Fifa sobre el préstamo de los jugadores de Portugal y suramericanos a las selecciones de su país para los juegos tiene en vilo a los colombianos y con dolor de cabeza al DT, Reinaldo Rueda.



Le puede interesar: (James: Ancelotti da nueva noticia sobre la lesión del colombiano)



Según la entidad los clubes de la Liga Premier no están obligados a liberar a los jugadores, debido al peligro que tiene el desplazamiento por el tema de la pandemia del nuevo coronavirus, pro si lo hacen a su regreso deberán de pagar una cuarentena, por lo que no se sabe si los conjuntos expondrán no contar con ellos en los torneos locales.



Según se conoció, los clubes de la Premier estarían de acuerdo con lo prestar a los jugadores, pues se verían perjudicados. Advierten que Newcastle es uno de los equipos que se oponen radicalmente ceder los futbolistas para las fechas.



Este miércoles se conoció que las autoridades sanitarias de Inglaterra confirman que si alguien abandona el país y regresa deberá pagar los 10 días de cuarentena.



Colombia perdería para los partidos contra Brasil y Paraguay a James Rodríguez, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Steven Alzate y Jefferson Lerma.



Brasil no contaría para esas dos jornadas con Alisson, Firmino, Richarlison, Allan y Gabriel Jesús.



Este martes, Jürgen Klopp, DT del Liverpool, afirmó que no dejará ir a sus jugadores con las selecciones en el parón de marzo si a la vuelta al Reino Unido tienen



"No tenemos que dejar a los jugadores irse y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de 10 días", dijo Klopp en conferencia de prensa.



Le puede interesar: (Egan Bernal mostró los dientes en el Trofeo de Laigueglia)



Y agregó: "Entiendo las diferentes necesidades de las federaciones, pero estamos en un momento en el que no se puede contentar a todo el mundo y a los jugadores los pagamos los clubes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser la prioridad".



Deportes