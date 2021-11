Bolivia y Uruguay se miden en La Paz urgidos de triunfo

Las selecciones de Bolivia y Uruguay se enfrentarán en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz con la necesidad de una victoria, sobre todo la Verde, para mantenerse en carrera por un cupo al Mundial de Catar 2022.



Puede ser de su interés: (Selección Colombia: caminamos en círculo (Meluk le cuenta))

Los dirigidos por el venezolano César Farías y el plantel al mando de Óscar Washington Tabárez llegan al encuentro por la decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas con el peso de la derrota sufrida los primeros en su visita a Perú por 3-0 y los segundos por la caída en casa por 0-1 ante Argentina.



Los bolivianos están conscientes de que no les queda margen de error, por lo que apuntan a hacerse respetar como locales en el estadio Hernando Siles, su fortín en La Paz.

Con novedades

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Ramallo y la celebración de la victoria. Foto: AFP

Bolivia recuperó a Rodrigo Ramallo, ausente en el encuentro en Lima por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que es probable que Farías lo incluya en el medio campo junto a Roberto Carlos Fernández, que va superando una lesión.



En la zaga podría haber algunos cambios respecto a la alineación presentada en Lima, con el ingreso del camerunés-boliviano Marc Enoumba por Adrián Jusino o José Sagredo. Además, el juvenil Víctor Ábrego podría hacer dupla con el goleador internacional Marcelo Martins Moreno.



Lo invitamos a leer: (Y sin Wílmar Barrios, ¿quién recupera para atacar en Colombia?)



Bolivia va penúltima en la clasificación con 12 puntos, mientras que Uruguay ocupa el sexto lugar con las mismas 16 unidades que Chile y Colombia. Los charrúas tendrán este lunes un entrenamiento matutino antes de emprender viaje a la ciudad boliviana de Santa Cruz, desde donde el martes se trasladarán a La Paz horas antes del partido.



Para el 'Maestro' Tabárez, el haber ganado en Bolivia en las anteriores eliminatorias "no es garantía suficiente" de que eso vuelva a suceder, teniendo en cuenta que la Verde ha logrado buenos resultados en sus últimos partidos de local.



También consideró que obtener un triunfo en el estadio paceño "es posible", si bien "sigue siendo un reducto difícil" por los efectos de la altitud. Consultado si una posible derrota podía dejar a Uruguay fuera del Mundial, Tabárez sostuvo que no puede "desafiar a la matemática".



"Si pensase eso, me iba para mi casa", indicó, para a continuación recordar que luego tendrán otros partidos importantes. La novedad en la Celeste podría ser el delantero Federico Martínez, convocado a último momento para enfrentarse a Bolivia, y preocupa la lesión sufrida por Rodrigo Bentancur ante Argentina.

Alindeaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe; Jairo Quinteros, Marc Enoumba, José Sagredo, Diego Bejarano; Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Roberto Carlos Fernández, Rodrigo Ramallo; Víctor Ábrego y Marcelo Martins Moreno. Entrenador: César Farías.



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Nahithan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Brian Rodríguez. Entrenador: Óscar Washington Tabárez



Árbitro: El brasileño Wilton Sampaio, asistido en las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires.



Estadio: Hernando Siles, de La Paz.



EFE