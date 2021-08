LaLiga apoyará a los clubes españoles que decidan no prestar sus jugadores

Después de la Premier League, la Liga española de fútbol anunció que sin tomar una decisión global, apoyará a los clubes que decidan no prestar a sus jugadores sudamericanos que sean convocados para jugar la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 en las fechas de eliminatoria de septiembre y octubre.



Lo invitamos a leer: (Así va la Liga: Bucaramanga no pudo en casa contra el Huila)

LaLiga, a través de la World Leagues Forum, ya mostró su malestar ante esta situación y ante la ausencia de sensibilidad hacia los clubes, sobre una cuestión, como es el calendario internacional FACEBOOK

TWITTER

"Son 25 jugadores de 13 clubes diferentes, número que podría ampliarse cuando se den a conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas", se lee en el comunicado.



LaLiga también anuncia que tomará acciones legales, pues su malestar con la extensión de 9 a 11 días de las fechas Fifa es grande. " (LaLiga) realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores", afirman.



Tal vez pueda interesarle: (Eliminatorias: colombianos de la Liga Premier no serían prestados)



También se plantea que la solución tomada afecta a las Ligas y no tiene en cuenta su desarrollo: "(el calendario) se fija y se acuerda con una antelación de 4 años y al que las ligas nacionales ya se han adaptado teniendo en cuenta las circunstancias del COVID, pero siempre de una forma acordada entre todas las partes implicadas".



De momento esta decisión no afectaría a Colombia, pues ninguno de los 28 convocados por Reinaldo Rueda juega en territorio español.



DEPORTES

Más noticias

- 'Quisiera marcar goles en los tres partidos de la Selección': Miguel Borja

- Selección Colombia: así está la base de Rueda para la convocatoria