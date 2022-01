El jueves comienza una jornada clave para la aspiración de las selecciones suramericanas de llegar al Mundial de Catar 2022. Este día se jugarán tres partidos, mientras que el viernes se disputarán los dos restantes.

Para la Selección Colombia, el juego contra Perú, el viernes a las 4 de la tarde en el estadio Roberto Meléndez, es crucial para la idea de llegar a Catar. De conseguir una victoria, el equipo de Reinaldo Rueda, pase lo que pase, se mantendrá en zona de clasificación directa.



Los partidos que podrán verse por televisión abierta

Cabe recordar que Caracol TV tiene los derechos de la eliminatoria para Colombia. Tres de los cinco partidos de la fecha se podrán ver completos y en vivo por la señal principal: el jueves, Ecuador vs. Brasil (4 p. m.) y Paraguay vs. Uruguay (6 p. m.), y el viernes, Colombia vs. Perú (4 p. m.).



El mismo canal transmitirá el segundo tiempo del juego entre Chile y Argentina, que comenzará a las 7:15 de la noche. El juego entre Venezuela y Bolivia (5 p. m.) será transmitido por la plataforma de Caracol Play.



