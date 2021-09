Selección Colombia: la formación de Reinaldo Rueda contra Bolivia

Reinaldo Rueda entregó el once titular con el que Colombia saldrá a la cancha este jueves desde las 3 p. m. en el estadio Hernando Siles, con la altura como enemigo silencioso en el partido contra Bolivia.



Una de las grandes novedades en la alineación es el regreso a la titular de Juan Fernando Quintero, quien no se vestía con la camiseta de la Selección desde el 16 de octubre de 2018, cuando Colombia le ganó 3-1 a Costa Rica en un partido amistoso.



El ataque estará a cargo de Luis Díaz por la izquierda, la figura del equipo colombiano, y Roger Martínez, el delantero del América de México, que no juega con el combinado nacional desde noviembre de 2019.



Este es el equipo completo de Colombia contra Bolivia.

David Ospina, William Tesillo, Óscar Murillo, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Mateus Uribe, Wílmar Barrios, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Roger Martínez.



🚨 ¡TITULARES!



Este es nuestro 11 inicial para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/liCRO9TOV3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 2, 2021

