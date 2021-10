Fechas y horarios confirmados para lo que viene en la eliminatoria

La Conmebol oficializó este viernes las fechas y horarios de las próximas dos jornadas de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que se jugarán en el mes de noviembre.



Serán las dos últimas jornadas de este 2021, con partidos claves en las aspiraciones de los seleccionados para clasificar al Mundial.

Partidos de la Selección Colombia

El partido entre Brasil y Colombia, que es el que sigue en la eliminatoria, será a las 7:30 p. m. hora colombiana el próximo 11 de noviembre.



Además, tal como lo había insinuado el técnico Reinaldo Rueda, la Selección Colombia cambió de horario para enfrentar a Paraguay en Barranquilla.



La Federación acogió el pedido del seleccionador y el partido será el 16 de noviembre, a las 6 de la tarde.



Colombia intentó aprovechar el horario de las 4 de la tarde en esta fecha triple de octubre, uno cercano al de las 3:30 p. m., el que mejores resultados le ha dado históricamente a la Selección. No pudo anotar goles, pero no perdió.



Fechas y horarios

Así las cosas, los horarios están definidos para cada seleccionado. En la jornada 13 serán los siguientes partidos:



Fecha 13

11 de noviembre

Ecuador vs. Venezuela: 4 p. m. (hora local)

​Paraguay vs. Chile: 8 p. m. (hora local)

Perú vs. Bolivia 9 p. m. (hora local)

Brasil vs. Colombia: ​7:30 p. m. (hora colombiana)

​Uruguay vs. Argentina: 8 p. m. (hora local)



Fecha 14

16 de noviembre

Bolivia vs. Uruguay: 4 p. m. (hora local)

Colombia vs. Paraguay: 6 p. m.

​Venezuela vs. Perú: 7 p. m. (hora local)

Argentina vs. Brasil: 8:30 p. m. (hora local)

​Chile vs. Ecuador: 9:15 p. m. (hora local)

